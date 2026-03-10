La familia de José Sellier recreará la histórica serie de imágenes del eclipse de 1912

Alfredo Sellier, con un libro en el que se muestra la serie de fotos del eclipse de 1912 que pretende recrear Javier Alborés

En 1912, cuando prácticamente estaba de retirada, José Sellier planteó una imagen histórica. En un momento en el que la fotografía no era algo tan habitual como hoy en día, que sacamos el móvil del bolsillo para tomar una instantánea de prácticamente cualquier momento de nuestra vida, Sellier captó una serie de imágenes del eclipse casi total que tuvo lugar en aquella época y que se pudo apreciar en Galicia. Son doce imágenes que muestran todas las fases del eclipse y que se convirtieron en históricas por su carácter pionero y por ser de las pocas fotografías de aquel momento que llegaron hasta nuestros días.

Ahora, 114 años después volveremos a vivir un eclipse similar, aunque de este probablemente haya infinidad de imágenes para el recuerdo. “Voy a hacer una fotografía de un proceso de eclipse como 200.000 fotógrafos más lo harán”, apunta Alfredo Sellier, familiar de José Sellier, que matiza su intención: “Yo lo haré también en honor a José, intentaré hacer la misma plantilla que hizo él, intentaré hacer una actualización, con otra fecha”, apunta en relación a la serie de doce fotografías que tomó su antepasado en 1912.

Aunque es un tiempo limitado, Sellier tiene claro que habrá espacio temporal para retratar el momento y poder verlo igual con la familia. “Me construiré una caja para poder verlo y mi familia tiene también gafas para poder verlo de todas formas”, comenta. El fotógrafo y arquitecto tiene claro que hay muchas formas de tomar imágenes del eclipse, pero bromea con que no es su “intención hacer la fotografía al estilo antiguo”.

Aunque mientras lo dice, la curiosidad le hace ver otras posibilidades. “Ya tengo hecho fotografía tradicional en caja oscura, hasta se podría probar, es complicado hacerla, pero por lo menos una se puede hacer”, apunta con una sonrisa.

Explica que hay maneras muy complejas de tomar imágenes del eclipse y cita una de ellas: “De lo más sofisticado, con rótulas de telescopio que van siguiendo el movimiento con un teleobjetivo muy potente”, explica, pero aclara: “Yo haré una cosa más normal, no pretendo hacer la foto que salga en la portada del periódico, haré algo normal, con una resolución suficiente para hacer los recortes y tener las imágenes”.

Así, él usará su cámara de siempre, “con un tele de 300 y un filtro adecuado en la lente, para que no se queme el sensor con toda la luz que le va a dar”, explica.

El lugar idóneo

Aunque no se sabe desde dónde hizo la famosa imagen su antepasado, él tiene claro que hoy en día se podrá hacer desde casi cualquier punto de la costa de la provincia coruñesa. Sellier asegura que habrá lugares que tendrán una afluencia desmedida, como punta Herminia, “porque todos querrán coger el eclipse con la Torre de Hércules de lado”, así que probablemente él optará por algún espacio un poco más alejado de la urbe.

“La costa recortada que tenemos nos permite buscar ubicaciones interesantes”, comenta. Desde algún monte se verá mejor, aunque la costa permitirá “un encuadre bonito con el mar”. Lo que tiene claro es que en Galicia el eclipse se verá más limpio que la franja catalana y balear, “que tendrán sus propias fotografías, verán el sol poniéndose con un mordisco, será otra foto, otra misión”, señala.

Lo que también tiene en cuenta es que habrá mucha afluencia de gente, sobre todo en los espacios de la ciudad y cercanos a ella. “Me imagino que en zonas más alejadas de las principales ciudades la cosa no estará tan saturada”, comenta. “Hay gente que sigue los eclipses y viaja por todas partes”, por eso no descarta visitantes de zonas vecinas de la propia Galicia como Portugal, aunque también de lugares más lejanos, en alusión a los cruceros que visitarán la urbe por esas fechas.

“Esta es la zona de la península donde va a ocurrir el eclipse a mayor altura, aún así, va a ser tirando hacia antes de la puesta del sol, creo recordar que eran unos 12 grados de inclinación, este es el lugar idóneo”, incide en relación a la costa coruñesa, “desde la zona de la Costa da Morte, todo el Golfo Ártabro y toda la costa, hasta Ortigueira”.

Esto permitirá que el llamado ‘evento astronómico del año’ pueda retratarse de la mejor manera posible desde nuestras costas y, a él, le permitirá recrear, 114 años después la histórica serie de imágenes de su antepasado José Sellier.