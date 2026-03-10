La exposición fotográfica ‘Aires 2.0’ llega al hospital de A Coruña

Presentación de la exposición 'Aires 2.0' en el Chuac

Llega a Galicia, tras su paso por las universidades autónomas de Barcelona y Madrid, además de diferentes hospitales de España, la exposición fotográfica ‘Aires 2.0’.

Esta exposición, que se inauguró este martes en el Hospital Universitario A Coruña, quiere visibilizar y sensibilizar sobre las dificultades y retos que se exponen en la vida de las personas que padecen asma y EPOC (enfermedad pulmonar obstrutiva crónica).

La exposición convierte en protagonistas a los pacientes que posan abiertamente ante la cámara para expresar su perseverancia, superación y historias personales. Las fotografías muestran la experiencia de estos pacientes y de su entorno de forma creativa, con el propósito de captar la esencia y fuerza interior que transmiten para empatizar y concienciar a la sociedad, explican desde el complejo.

El doctor Pedro J. Marcos, jefe del Servicio de Neumología del área Sanitaria de A Coruña y Cee, indica que “para el área sanitaria es un orgullo acoger en el Hospital de A Coruña una iniciativa como ‘Aires’, que contribuye a acercar a la sociedad a la realidad de las enfermedades respiratorias crónicas. Desde el Servicio de Neumología se trabaja con un enfoque integral que combina asistencia clínica, investigación y formación de profesionales, con el objetivo de mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la calidad de vida de los pacientes. Iniciativas como esta ayudan además a visibilizar el esfuerzo conjunto de pacientes y profesionales en el abordaje de estas enfermedades”.

La exposición ‘Aires’ se realiza bajo la coordinación científica del doctor Vicente Plaza, director de la Cátedra Inspira-UAB y jefe del Servicio de Neumología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, quien explica que “uno de los objetivos de la Cátedra Inspira es la divulgación del conocimiento de las enfermedades respiratorias entre la población general. Es justo aquí donde aparece el proyecto ‘Aires’, una exposición itinerante que pretende concienciar a la opinión pública y, en particular, a los pacientes respiratorios de que las enfermedades respiratorias graves como el asma o la EPOC se pueden vencer con la colaboración de todos: fármacos, personal sanitario y con la implicación del paciente. Es un mensaje de esperanza visual. Los pacientes son reales y representan aspectos personales de ellos mismos ante la enfermedad”.

Por su parte, Jordi Ferrando, comisario y fotógrafo de la exposición ‘Aires’, manifiesta que “⁠quisimos que las imágenes transmitieran la energía interior de quien participó en esta iniciativa". "Para conseguirlo, viajamos por toda la Península para encontrarnos con personas que nos abrieron su corazón y nos contaron su camino vital, más allá de su historial clínico, mostrándonos las problemáticas de estas enfermedades crónicas. Cada una de las sesiones sirvió para establecer un diálogo visual entre el fotógrafo y los sujetos protagonistas, que nos permitió construir unas imágenes que reflejan la forma de ser de estas personas. Elegimos el blanco y negro porque, de este modo, resaltábamos aún más la sonrisa de sus ojos, un verdadero espejo de vitalidad y constancia del que aprender cada día”, comenta.

La exposición dirigida por Enric Arandes, CEO de Medical Media y director del portal Farmacosalud, llega al Hospital Universitario de A Coruña después de pasar por diferentes hospitales de España, como el Hospital Galdakao-Usansolo de Bilbao, el Hospital Universitari i Politècnic la Fe de Valencia, el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el Hospital Universitario Puerta del Hierro de Madrid, el Hospital de Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, entre otros. Así como en las Universidades Autónomas de Barcelona y Madrid, y en los 57º y 58º Congreso Separ (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica) celebrados en Valencia y Bilbao.

El asma afecta a alrededor del 5% de adultos y hasta el 10% de la población infantil1, mientras la EPOC afecta al 11% de los españoles de entre 40 y 80 años y provoca unas 18.000 muertes anuales en todo el país. Debido a la persistencia de los síntomas, las personas que las padecen sufren un impacto negativo en su vida.