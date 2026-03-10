Inditex, una máquina de crecimiento que supera los obstáculos que se encuentra

Óscar García Maceiras, Marta Ortega y Javier Monteoliva, durante la junta de accionistas de 2025 Pedro Puig

La multinacional Inditex, la empresa de mayor valor en la Bolsa española, presentará este miércoles los resultados correspondientes al ejercicio completo de 2025, en medio del miedo de los inversores tras comenzar los ataques a Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Los analistas esperan, como ya se ha convertido en costumbre, unas cifras récord, que, a su juicio, podrían superar los 6.000 millones de euros de beneficio neto por primera vez.

El crecimiento continuado es una característica que ha acompañado durante los últimos años a la empresa que posee marcas tan reconocidas como Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka y Lefties. Entre 2015 y 2024 logró mejorar sus resultados en todos los años, a excepción de 2020, cuando se produjo la crisis sanitaria del coronavirus, lo que paralizó durante meses la actividad económica mundial.

Hace 25 años | Fraga elogia a Inditex por convertirse en un líder mundial en el sector textil Más información

Los números de la compañía fundada por Amancio Ortega resistieron otros embates de altura registrados en estos últimos años. El estallido de la guerra que enfrenta a Rusia y a Ucrania en 2022 —que propició que tuviese que vender su negocio en el primero de estos países y cesar su actividad en el segundo— fue un duro golpe, pero consiguió sobreponerse.

Efecto Marta Ortega

Otro momento delicado fue el relevo en la dirección de la empresa. El 30 de noviembre de 2021, el consejo de administración de Inditex, a iniciativa de su entonces presidente ejecutivo, Pablo Isla, y de su máximo accionista, Amancio Ortega, hizo público que había acordado nombrar a Marta Ortega, hija del fundador de la compañía, nueva presidenta no ejecutiva del grupo textil, nombramiento que se hizo efectivo el 1 de abril del siguiente año.

Este anuncio no fue bien recibido en Bolsa en aquel momento. Las acciones del grupo textil registraron fuertes caídas tras conocerse este relevo. Inditex cayó más de un 6%, hasta los 27,89 euros por título. Esto supuso que la compañía se dejase en el mercado 5.600 millones de euros.

Pese a esta mal recibimiento bursátil en las primeras semanas, Inditex consiguió reponerse. De hecho, a mediados del mes de febrero de este año, la empresa registró un hito muy importante: pocos minutos después de que abriese el mercado bursátil a las 9.00 horas, superó uno de sus techos históricos tras empezar a negociarse sus acciones a un precio superior a 58 euros. Esto supuso que el valor total de la empresa se situase por encima de los 180.000 millones de euros.

Mejora continuada

En 2015, con una facturación de 20.900 millones de euros y un beneficio de 2.875 millones, la empresa dirigida entonces por Isla se centraba en la expansión de las ventas por internet.

Los ejercicios siguientes fueron de constante crecimiento. En 2016 se registró una facturación de 23.311 millones de euros y un beneficio neto de 3.157 millones. Esta senda alcista siguió su rumbo. En 2018, la compañía de moda registró 26.145 millones de euros de facturación y un beneficio de 3.444 millones.

Las bicis de Galicia que viajan por todo el mundo gracias a Zara: “No lo imaginé nunca” Más información

La compañía cerró 2019 con unas ventas de 28.286 millones, un crecimiento sostenido que parecía no tener límites. Pero el techo, de forma temporal, llegó poco tiempo después en forma de crisis sanitaria global de la mano del coronavirus.

El ejercicio 2020 figura en los registros como el único invierno de la compañía desde hace diez años. Con gran parte de su red comercial cerrada por el Covid, la facturación se desplomó un 28% (20.402 millones) y el beneficio neto cayó hasta los 1.106 millones. Fue el momento de la verdad: Inditex aceleró su transición hacia un modelo donde la tienda física sirve de nodo logístico para la venta web.

El nombramiento de Marta Ortega como presidenta en 2022 marcó el inicio de una etapa con números muy positivos para Inditex, a pesar de que el mercado bursátil se mostró receloso al principio. En 2022, la empresa superó por primera vez los 4.000 millones de beneficio y contabilizó una facturación 32.569 millones de euros.

En 2023, pulverizó la barrera de los 5.000 millones de beneficio y una facturación de 35.947 millones de euros. Al cierre del ejercicio 2024 (último antes de los resultados que se harán públicos este miércoles), Inditex alcanzó una facturación histórica de 38.600 millones de euros y un beneficio neto de 5.866 millones.

En cuanto al número de tiendas, la empresa en 2018 alcanzó un pico con un total de 7.490 locales comerciales y desde entonces la cifra se ha reducido. A principios del año pasado contaba con 5.563, lo que supone una bajada de aproximadamente un 25% en siete años, es decir, uno de cada cuatro comercios de la marca han echado el cierre.