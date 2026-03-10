Acto en las instalaciones del edificio sindical de Alfonso Molina, en una imagen de 2022 Pedro Puig

El acto de inauguración del edificio de sindicatos en Alfonso Molina mereció la fotografía principal de la primera página de la edición del 10 de marzo de 2001 de El Ideal Gallego. Hace 25 años también eran noticia las futuras obras de canalización del gas y del cable en la Ciudad Vieja. En 1976, medio siglo atrás, los vecinos de Os Mallos ultimaban las gestiones para agruparse en una asociación con el objetivo de defender los intereses del barrio. Tal día como hoy de 1951, hace 75 años, el diario informaba sobre los actos programados en la iglesia de San Nicolás en honor de la Virgen de los Dolores. Hace cien años, a estas alturas de 1926, llegaba a la ciudad procedente de Madrid el nuevo fiscal jefe de la Audiencia, Joaquín Díaz Cañabate.

Sábado, 10 de marzo de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Inaugurado el local de CCOO en Alfonso Molina

La inauguración del nuevo local de Comisiones Obreras, situado en Alfonso Molina, sirvió ayer, 9 de marzo de 2001, para unir a empresarios y trabajadores, así como a representantes institucionales. Los dirigentes de CCOO calificaron la apertura de la nueva sede como el primer paso para que las centrales sindicales recuperen su patrimonio.

Por otra parte, las nuevas tecnologías entrarán en la Ciudad Vieja por la puerta grande. El Ayuntamiento estudia asumir parte del coste de las obras de canalización del gas y del cable en el casco antiguo porque las características del barrio, con calles estrechas, pavimentos empedrados y edificios con pocas viviendas, dispararán los presupuestos que manejan las empresas, que no están por la labor de costear en solitario unas obras que podrían ocasionarles más pérdidas que beneficios.

Miércoles, 10 de marzo de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Los vecinos de Os Mallos forman una asociación

Acaba de presentar en el Gobierno Civil solicitud para su constitución la Asociación de Vecinos de Los Mallos. Por el momento son más de cien personas las que intentan ser reconocidas como asociación, sin fines políticos, con el deseo de velar por el mejor estado de la barriada. Los promotores de esta asociación son los siguientes: Manuel Gonza Álvarez, Manuel Gómez Yañes, Emilia Díaz Díaz, María Luisa Díaz Domínguez, Ramón Barral Vázquez, Alicia Muñiz Valdomir, Carmen Muñiz Valdomir, Rufina Sánchez Torrecilla, Pilar Rilo Rilo, Antonio Pérez y Teresa González Martínez.

Todos ellos son vecinos de la barriada, que en 1976 alcanza una población de alrededor de 40.000 personas y cuya antigüedad data de hace unos quince años en su mayoría. Los vecinos consideran que Los Mallos es un barrio muy abandonado por los regidores municipales.

Sábado, 10 de marzo de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Novenario en San Nicolás por la Virgen de los Dolores

Los solemnísimos y tradicionales cultos del novenario que se celebran en la parroquial de San Nicolás en honor a la amadísima Virgen de los Dolores son la nota religiosa de estos días, en los cuales la popularísima devoción se manifiesta en toda su mayor intensidad. Desde las siete de la mañana hasta las diez de la noche, es un continuo desfile de fieles que van a postrarse ante la hermosa imagen de la Celestial Valedora del pueblo herculino, que en toda su majestad se destaca en su trono rodeada de flores y luces.

Mientras tanto, en el expreso de hoy, 10 de marzo de 1951, saldrá para Madrid el Alcalde, señor Molina Brandao, para asistir al próximo pleno de las Cortes Españolas, que será el día 13, y el lunes 12 al homenaje que los Ayuntamientos y Diputaciones de España van a rendir al director del Banco de Crédito Local, don José Fariña.

Miércoles, 10 de marzo de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Díaz Cañabate, nuevo fiscal jefe de la Audiencia

Procedente de Madrid, donde ejerció el cargo de juez de instrucción del distrito de Buena Vista, llegó a La Coruña en el tren expreso de ayer, 9 de marzo de 1926, D. Joaquín Díaz Cañabate, nombrado fiscal jefe de la Audiencia de esta capital.

Por otra parte, conforme se vino anunciando estos días pasados en la prensa, el próximo sábado por la tarde el Pleno de la Cámara de Comercio obsequiará con un champán de honor al señor Calvo Sotelo. El acto tendrá efecto en la villa de Sada y a él asistirán como invitados especiales las autoridades y representaciones de diversas entidades. La caravana saldrá del Obelisco de los Cantones a las cuatro de la tarde y, para que resulte los más lucida posible, varios miembros de la Cámara y particulares han ofrecido galantemente sus automóviles para conducir a los asistentes al acto.