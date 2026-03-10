El proyecto de Cáritas en Visma avanza al mismo ritmo al que llegan las donaciones

Obras en la antigua capilla de San Pedro de Visma Javier Alborés

Todos los coruñeses están al tanto de que se está construyendo una nuevo barrio, de la nada, en San Pedro de Visma. Lo que puede que desconozcan es que muy cerca, Cáritas Diocesana está llevando a cabo su propia obra: una docena de habitaciones pensadas para que personas mayores puedan desarrollar una vida autónoma. Y se está haciendo al modo tradicional con el que la Iglesia ha levantado sus edificios: a medida que consigue dinero a través de las donaciones.

Es un método lento, pero de eficacia probada: así es como Europa se llenó de iglesias, catedrales y monasterios, con el dinero que se recogía en los cepillos. Esto provocaba que las obras se alargaran a veces siglos, sobre todo cuando se trataba de las monumentales catedrales. Un ejemplo más actual de ello es la Sagrada Familia en Barcelona, que recientemente ha acabado su torre más alta, la de Jesucristo, lo que la convierte en la catedral más alta del mundo. Alcanzar este hito le ha costado nada menos que 144 años, y se ha sufragado no solo con el dinero de donaciones sino también, y sobre todo, con el de las entradas que pagan los turistas.

Colocación del tejado

El proyecto, que se denomina Vivienda San Pedro de Visma, es una obra mucho más humilde pero también requiere un considerable esfuerzo económico, puesto que el coste es de 900.000 euros. Lo primero que se hizo fue preparar el terreno en la parcela cedida por el Arzobispado de Santiago, por lo que hubo que retirar la roca en la zona. Ahora se han reanudado los trabajos con la colocación de la estructura del tejado. “Es un hito importante para el proyecto”, apuntan desde Cáritas Diocesana.

El proyecto surgió hace ya cinco años, en colaboración con el Ayuntamiento y la Dirección Xeral de Patrimonio, que permitió que se derribara la vieja capilla que se encontraba allí. El solar, de 900 metros cuadrados, está ubicado entre el número 1 de la calle Río y la calle Lagares.

Está pensado para mayores que pueden defenderse solos en el día a día, y que cuentan con recursos propios, pero no suficientes como para costearse una casa. Las viviendas estarán equipadas con habitaciones individuales y dobles, zonas comunes para actividades culturales, educativas y religiosas, y un jardín bastante grande que es posible que se abra al público, aunque no se ha explicitado todavía. El responsable de las instalaciones también vivirá allí en una vivienda independiente.

No es la primera iniciativa de este tipo que lleva a cabo Cáritas, que puso en marcha su primera vivienda compartida en la calle Belén, en la Sagrada Familia, en la que residen 12 personas. En 2023 abrió una segunda casa en Culleredo de ocho plazas. En cuanto a la de Visma, todavía no está claro cuándo podrá abrirse.

Todo depende del dinero, claro. Las donaciones se pueden realizar mediante Bizum, tarjeta de crédito o transferencia bancaria, indicando en el concepto ‘Donación Vivienda’.

Bizum 05143, Abanca ES18 2080 0319 6030 4000 8096, Banco Sabadell ES21 0081 2130 4300 0103 7210, Banco Santander ES44 0049 2584 9210 1001 7670,

Caixabank ES39 2100 6040 6102 0000 6288, BBVA ES73 0182 5947 1400 1657 0006. Cada aportación no solo ayuda a completar la construcción, sino que también fortalece la red de solidaridad que Cáritas quiere mantener en toda la diócesis. 