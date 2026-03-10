El Parque del Observatorio ya está abierto

A Coruña ya tiene abierto el Parque del Observatorio. Tras años de espera, los vecinos del Agra do Orzán han dado la bienvenida este martes a la primera zona verde del barrio.

A la inauguración acudió la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que ha sido la primera en estrenar los bancos del nuevo parque.

"Retrasamos un poquillo apertura por el tema de la climatología porque hubo, no sé, 17 temporales seguidos y había que esperar a que arraigase la hierba porque si se abría antes y se pisaba, podían quedar calvas en medio del césped", explicó la regidora.

Comentó, además, que se plantaron once abedules, margaritas y flores en general. El parque cuenta también con bancos. "Los vecinos tienen ya ese parque por el que llevaban tantos años esperando", dijo Rey.

Durante la presentación del parque, la alcaldesa anunció que próximamente crearán allí un parque infantil, además de continuar la tramitación del convenio para la urbanización del solar de Adoratrices, que ampliará en 3.000 metros cuadrados el espacio verde.

"En esta primera fase por lo menos tenemos ya abierto el parque, ya los vecinos pueden disfrutarlo a partir de hoy y como en los próximos meses iniciaremos ya la materialización de ese convenio que se firmó en las Adoratrices para tener todavía más espacios. Creo que un día feliz, igual que fue el día que vimos a las máquinas tirando estos muros, así que esperamos que llegue la primavera dentro de diez días y que ya florezca todavía más los espacios en este barrio", comentó Inés Rey.