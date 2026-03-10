Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El impacto de la guerra de Irán en Inditex

La empresa tiene más de 500 tiendas en Oriente Medio

Iván Aguiar
10/03/2026 14:22
Una tienda de Lefties en Arabia Saudí
El estallido del conflicto bélico que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán no ha tardado en hacerse sentir en la economía. Las preocupaciones por el abastecimiento de petróleo han se han traducido en importante subida del precio del combustible en las gasolineras. Las bolsas de todo el mundo no han escapado tampoco de la incertidumbre que ha generado esta guerra, con importantes bajadas en las cotizaciones de las empresas. Inditex no escapa a esta situación. 

A mediados del pasado mes de febrero, la empresa textil superó uno de sus techos históricos tras empezar a negociarse sus acciones a un precio superior a 58 euros. Esto supuso que el valor total de la empresa se situase por encima de los 180.000 millones de euros.

Óscar García Maceiras, Marta Ortega y Javier Monteoliva, durante la junta de accionistas de 2025

Inditex, una máquina de crecimiento que supera los obstáculos que se encuentra

La alegría no duró demasiado para sus accionistas, que vieron que los precios de los títulos llegaron a caer hasta el entorno de los 50 euros, más de un 12% en poco tiempo, lo que supuso que el valor en Bolsa de la compañía pasase de 180.000 a los 158.000 millones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el lunes que el conflicto podría terminar pronto, lo que causó un efecto positivo en las bolsas y una bajada de los precios del petróleo. Esto también alivió la caída del precio de las acciones del grupo textil, que repuntaron hasta superar los 51 euros por título.

Según los datos más recientes publicados y recogidos en la memoria de 2024, la compañía textil cuenta con 543 tiendas en la zona de Oriente Medio. La mayor parte de ellas se encuentran ubicadas en Arabia Saudí (167), Israel (82) y Emiratos Árabes Unidos (77). El resto se distribuyen entre Qatar (36), Kuwait (33), Líbano (24), Jordania (18), Baréin (16) y Omán (8).

