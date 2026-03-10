Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El fenómeno del mono Punch llega al top manta de A Coruña

Esther Durán
10/03/2026 18:38
El peluche del mono Punch a la venta en el top manta en A Coruña
El peluche del mono Punch a la venta en el top manta en A Coruña
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La fiebre por Punch, el mono que ha conquistado internet en los últimos días, también se deja notar en A Coruña. Tras dispararse la demanda del peluche que acompaña al pequeño macaco en los vídeos virales, ya han aparecido imitaciones a la venta en los puestos del ‘top manta’ de la calle Real.

Punch juega con su inseparable peluche

El peluche más deseado también se puede comprar en A Coruña: descubre dónde adquirir el inseparable amigo de Punch

Más información

Tradicionalmente ligados a la venta de bolsos de lujo falsificados, cinturones o camisetas de fútbol, estos puestos han incorporado ahora a su oferta una versión del peluche que ha dado la vuelta al mundo. Un ejemplo más de cómo el comercio informal reacciona con rapidez a las modas que nacen en redes sociales.

El fenómeno global tiene su origen en la historia del joven macaco, de apenas siete meses, que vive en el zoológico de Zoológico de Ichikawa. Tras ser abandonado por su madre y rechazado por otros animales del recinto, el pequeño encontró consuelo en un peluche de orangután que los cuidadores le entregaron para ayudarle a sobrellevar la falta de compañía.

Las imágenes del animal abrazado al muñeco se hicieron virales y provocaron una oleada de simpatía en todo el mundo. Desde entonces, el peluche se ha convertido en uno de los objetos más buscados en internet.

El muñeco en cuestión es el 'Djungelskog', comercializado por la multinacional sueca IKEA, que ha agotado existencias en numerosas tiendas desde que la historia de Punch empezó a circular por redes.

Ante tal avalancha por el producto, el mercado B encontró la oportunidad para abastecer de peluches a todos los seguidores de la historia de Punch.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

patricia encuentro coros escolares en el agora

El Encuentro de Coros Escolares reúne en el Ágora a 250 estudiantes
Noelia Díaz
Carlos Calvelo, Belén do Campo, Patricia Amado y Pilar Arias, este martes en Sisalde

La Xunta invierte 30.000 euros en rehabilitar y poner en valor el molino de Sisalde, en Arteixo
Noelia Díaz
Mouriño (izquierda) visitó las obras de ampliación del Campo da Feira de Carral

Carral ampliará su Campo da Feira 650 metros cuadrados
Noelia Díaz
El ideal gallego

Los clientes de R accederán a servicios 5G más avanzados tras el acuerdo de MasOrange con Ericsson
Redacción