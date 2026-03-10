El fenómeno del mono Punch llega al top manta de A Coruña

El peluche del mono Punch a la venta en el top manta en A Coruña Cedida

La fiebre por Punch, el mono que ha conquistado internet en los últimos días, también se deja notar en A Coruña. Tras dispararse la demanda del peluche que acompaña al pequeño macaco en los vídeos virales, ya han aparecido imitaciones a la venta en los puestos del ‘top manta’ de la calle Real.

Tradicionalmente ligados a la venta de bolsos de lujo falsificados, cinturones o camisetas de fútbol, estos puestos han incorporado ahora a su oferta una versión del peluche que ha dado la vuelta al mundo. Un ejemplo más de cómo el comercio informal reacciona con rapidez a las modas que nacen en redes sociales.

El fenómeno global tiene su origen en la historia del joven macaco, de apenas siete meses, que vive en el zoológico de Zoológico de Ichikawa. Tras ser abandonado por su madre y rechazado por otros animales del recinto, el pequeño encontró consuelo en un peluche de orangután que los cuidadores le entregaron para ayudarle a sobrellevar la falta de compañía.

Las imágenes del animal abrazado al muñeco se hicieron virales y provocaron una oleada de simpatía en todo el mundo. Desde entonces, el peluche se ha convertido en uno de los objetos más buscados en internet.

El muñeco en cuestión es el 'Djungelskog', comercializado por la multinacional sueca IKEA, que ha agotado existencias en numerosas tiendas desde que la historia de Punch empezó a circular por redes.

Ante tal avalancha por el producto, el mercado B encontró la oportunidad para abastecer de peluches a todos los seguidores de la historia de Punch.