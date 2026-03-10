Mi cuenta

A Coruña

El Encuentro de Coros Escolares reúne en el Ágora a 250 estudiantes

La actividad está promovida por los IES Afonso X O Sabio y Salvador de Madariaga

Noelia Díaz
Noelia Díaz
10/03/2026 20:31
patricia encuentro coros escolares en el agora
Participantes en el VII Encontro de Coros Escolares
PATRICIA G. FRAGA
Los IES Afonso X O Sabio (A Barcala, Cambre) y Salvador de Madariaga (A Coruña) promovieron una nueva edición, y van siete, del Encuentro de Coros Escolares, un evento que tuvo lugar en el Ágora y reunió a 250 estudiantes de A Coruña, Oleiros, Cambre, Santiago y Ortigueira.

Según explican desde el instituto cambrés, entre los intérpretes había alumnos de los IES Salvador de Madariaga, María Casares, Arcebispo Xelmírez 1, Ortigueira y Afonso X O Sabio. "Os coros escolares son unha actividade inclusiva e participativa que mellora a convivencia e a sensación de pertenza entre o alumnado dun centro. Ademais de fomentar hábitos de vida saudables, mellora o autocoñecemento e a relación con nós mesmos e cos que nos rodean", afirma Beatriz Alonso, directora en A Barcala.

Participantes en el Encontro de Coros Escolares
Participantes en el Encontro de Coros Escolares
PATRICIA G. FRAGA

