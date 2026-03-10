Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El doctor David Martínez, nuevo jefe del servicio de Aparato Digestivo del HM Modelo de A Coruña

Ep
10/03/2026 13:58
El doctor David Martínez Ares
El doctor David Martínez Ares
HM Hospitales ha puesto en marcha en A Coruña un renovado servicio de Aparato Digestivo, liderado por el doctor David Martínez. Se trata de una estructura asistencial que articula el área clínica y el desarrollo de las técnicas diagnósticas y terapéuticas de cuatro áreas especializadas: patología biliar y pancreática, neurogastroenterología, gastrooncología y hepatología, informan desde el centro hospitalario.

Según explica el doctor Martínez, "este servicio nace con el objetivo de ofrecer una atención multidisciplinar, centrada en el paciente, que logre consolidar a HM Hospitales como referente en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades digestivas en Galicia".

La endocrinóloga del HM Modelo Iria Rodríguez

Iria Rodríguez | “Una persona que va al gimnasio todos los días puede ser sedentaria”

Más información

En esta nueva etapa acompañan al doctor los cuatro especialistas que ya formaban parte de su equipo, aunque esperan incorporar otros nuevos para el desarrollo de todas las áreas de superespecialización.

Este nuevo proyecto se sustenta en "una puesta al día" de toda la dotación tecnológica "y poniendo a disposición de los especialistas la tecnología más avanzada en endoscopia, ecografía y en pruebas funcionales digestivas".

Por su parte, la directora médica de HM Hospitales en A Coruña, la doctora Paula Martínez Espada, ha afirmado que es "un nuevo proyecto con visión de futuro que, con seguridad, será muy bien recibido".

