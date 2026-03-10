El día que Madonna vistió la camiseta del Celta en Balaídos: un derbi que ganó Prince

Prince, durante su concierto en A Coruña en 1990 Archivo El Ideal Gallego

En 1990 A Coruña se preparaba para la apertura de su gran recinto multiusos, el Coliseum, y para ello había que empezar a dejar claro que la urbe herculina era capaz de organizar y acoger grandes citas musicales. Por eso, cuando a los despachos de María Pita llegó la oportunidad de que Prince cantara en A Coruña, se barajaron todas las opciones posibles para que se pudiera celebrar. Y todo parecía en orden hasta que empezaron a sonar los ecos de otro gran concierto en Vigo el mismo día que estaba previsto que actuase Prince. “Fue una putada”, recordaba el pasado verano Eduardo Blanco, concejal de Fiestas en aquel momento.

A finales de mayo se anticipaba en A Coruña la llegada para verano de una “superestrella”, que en la primera semana de junio se anunció como Prince. Durante varios días se manejaron distintas fechas, como el 27 de julio o el 17 de agosto, pero, antes de que acabase el mes se confirmó la cita: el 29 de julio de 1990 en el recinto del colegio Santa María del Mar.

Tras asegurar la presencia del ‘Rey del funk’, la sorpresa llegó cuando dos semanas después, el 12 de julio, en Vigo se anunciaba la presencia de Madonna en el estadio de Balaídos el mismo día y a la misma hora. Fue en ese concierto en el que la artista lució, como hizo en otros estadios con otros equipos, una camiseta del Celta, la misma con la que el club ha iniciado estos días una campaña de marketing preguntándole a la propia Madonna si todavía la guarda.

Pero la coincidencia de ambas citas, para nada usuales en aquel momento en Galicia, hizo mella en ambos recitales. Aún así, ‘Su majestad púrpura’ se llevó este particular derbi: 25.000 asistentes frente a los 18.000 de Madonna en Balaídos.

“Si Madonna no llega a coincidir con Prince, en Santa María del Mar hubiésemos metido a 35.000 personas”, elucubraba Blanco el pasado verano, cuando se cumplían 35 años de la icónica visita de Prince a la urbe herculina. Y, en comparación, el exedil lo tiene claro: “Madonna fue un fracaso”. Aunque el ‘fracaso’ todavía esté dando réditos a día de hoy con el aluvión de nostalgia por aquella camiseta.

Si la previsión en A Coruña eran 35.000, en la ciudad olívica buscaban los 40.000 asistentes en Balaídos y en días previos se llegó a decir que se habían vendido cerca de 20.000 localidades. El precio era el mismo para ambos recitales: 3.500 pesetas los billetes anticipados y 4.000 en taquilla.

Y el coste de ambas citas se movió en cifras astronómicas en los dos casos. En A Coruña se estimó el coste de la visita de Prince en un arco entre los 120 y 130 millones de pesetas. Por su parte, el de Madonna en Vigo superaba los 160 millones de pesetas.

La batalla televisiva también la ganaba Prince. Televisión de Galicia, y otras cadenas autonómicas, emitían en directo la cita desde Santa María del Mar. En el caso de Madonna, Televisión Española emitiría uno de sus conciertos de esa gira, pero no fue el de Vigo, sino el que dio unos días después en otra ciudad.

De repente, Galicia acaparaba los focos con dos grandes conciertos simultáneos. Aunque los fans no lo veían del mismo modo, ya que muchos habrían ido a los dos recitales de no haber coincidido en el tiempo. Esta situación dejó imágenes curiosas como la de asistentes al concierto de Prince en el colegio Santa María del Mar con camisetas de Madonna.