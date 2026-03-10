Mi cuenta

A Coruña

El Circo de Artesanos de A Coruña celebra su 179º aniversario y distingue al cirujano Diego González Rivas

Redacción
10/03/2026 10:05
Diego González Rivas
El Ideal Gallego
El histórico Circo de Artesanos de A Coruña conmemorará este mes su 179º aniversario con un acto institucional que pondrá en valor casi dos siglos de dedicación a la cultura, la convivencia y el compromiso con la ciudad.

La celebración tendrá lugar el 18 de marzo a las 12:30 horas en la sede de la entidad, donde socios, representantes institucionales e invitados compartirán una jornada especial para recordar la trayectoria de una de las instituciones culturales más emblemáticas de la ciudad.

Durante el acto se entregará el II Premio Coruñés del Año, un reconocimiento que en esta edición distingue la destacada trayectoria profesional y humana del doctor Diego González Rivas, referente internacional en el ámbito de la cirugía torácica. El galardón será recogido en su nombre por sus padres.

Desde la entidad han destacado que este aniversario pretende reunir a todas aquellas personas que forman parte de la historia y del presente del Circo de Artesanos, reforzando así los lazos con la sociedad coruñesa.

La organización ha solicitado a los asistentes que confirmen su presencia previamente a través del teléfono 981 22 29 76 o del correo electrónico reunionrecreativadeartesanos@gmail.com.

