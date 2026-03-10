¿Cuánto hay que ahorrar para comprarse una casa en A Coruña?

Un edificio en obras en Xuxán Javier Alborés

La plataforma Idealista ha realizado un estudio para analizar cuál es la diferencia económica entre comprarse una vivienda o bien alquilarla. En un caso, hay que poner por delante ahorros, mientras que, en el otro, no hace falta pagar entrada, pero sí una cuota más alta al mes.

Poniendo como base una vivienda estándar de dos habitaciones, la media de ahorros necesarios para entrada y gastos de compra de vivienda es en España de 64.558 euros. Algo más hay que ahorrar para comprarse esta misma casa en A Coruña: un total de 71.861 euros, según Idealista.

La ciudad se sitúa así como la capital gallega más cara, por delante de Lugo, donde hay que ahorrar 41.096 euros, Ourense, donde la entrada es de 40.768 y Pontevedra, que está cerca de la media estatal, con 63.227 euros.

En todo el país solo Barcelona (103.172), Bilbao (73.448), San Sebastián (137.700), Madrid (147.793), Palma de Mallorca (147.116), Pamplona (76.240) y Valencia (/77.503) exigen tener más ahorros que A Coruña a la hora de adquirir una vivienda.

La ciudad herculina es también una de las capitales españolas en las que hay menos diferencia entre lo que se paga al mes con una hipoteca y lo que se paga de alquiler. Tan solo un 7% menos cuesta la propiedad frente al arrendamiento, una cifra solo superada por el 1% de diferencia que hay entre los dos precios en Palma de Mallorca.

Con los números en la mano, según Idealista, la cuota hipotecaria de este piso estándar de dos habitaciones es de 777 euros al mes, mientras que la del alquiler es de 837 euros.