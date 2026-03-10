Ángel Pidal, de Nortempo: “Recursos humanos es un área estratégica de las compañías”

Ángel Pidal posa en las oficinas centrales de Nortempo en A Coruña EC

Grupo Nortempo, consultoría dedicada al sector de los recursos humanos con sede en A Coruña, anunció el nombramiento de Ángel Pidal (Vigo, 1999) como nuevo director general.

¿Cómo definiría Nortempo?

Para mí, Nortempo es una consultora estratégica e integral de recursos humanos. Siempre hemos tenido vocación de intentar dar soporte a las empresas en todo lo relacionado con recursos humanos. Tenemos más de 14 divisiones o líneas de servicio distintas que, a su vez, se dividen en subservicios. Es decir, un área de consultoría la contamos como una línea o una división dentro del grupo, pero se divide en estudios retributivos, en planes contra el absentismo, en profesionalización del área de recursos humanos... Al final, eso es lo que queremos hacer, que un cliente pueda apoyarse en nosotros en todo lo que tenga que ver con recursos humanos.

Empezó desde la base en la empresa y ha pasado por todos los niveles. ¿Cómo influye esa visión de haber empezado desde abajo y llegar arriba?

Eso te permite tener la visión de las personas que ahora están en esa base y que al final vamos creciendo todos. Creo que es fundamental poder experimentarlo en tus propias carnes. Yo empecé de becario, haciendo prácticas sin remunerar hace casi diez años. Haciendo contratos, contando partes de horas para hacer las nóminas, para pasar las facturas a los clientes, etc.. Y justo la que es mi mentora, quien me enseñó en esa época en la oficina de Vigo, que es Marga de Matos, se jubila este año. Cuando hicimos la comunicación interna —del nombramiento— le hice un agradecimiento especial a Marga porque fue quien me enseñó en mis inicios. Desde ahí he ido creciendo en distintos roles. Estuve como director de una oficina en Alcobendas, en la zona de Madrid, estuve como director territorial en la zona sur, estuve como director de operaciones... Pasé por varias áreas, por marketing también pasé una temporada, que me gusta a mí mucho el marketing y luego, el año pasado, cogí la dirección general de Grupo Clave, y la de Nortempo Selección ya llevaba un año en ella. La verdad es que los resultados nos acompañan.

El ascenso ha sido muy rápido.

Ha sido muy rápido. Pero la clave de todo, para mí, es el modelo de gestión o de liderazgo. El modelo en el que gestionamos a las personas que al final son las que hacen que el resultado acompañe o no. Yo solo no consigo que la compañía crezca un 20% o facturar más o menos. O sea, es todo el conjunto de personas que hay ahí y eso yo creo que es la virtud que tengo, creo que no tengo otra, que es hacer equipo y motivar a la gente y que tengan ganas del proyecto.

Esta frase es suya: “El futuro requiere líderes que se atrevan a cambiar las reglas y no solo jugar con ellas”. ¿Qué regla cambiaría en el sector de los recursos humanos?

Hay muchas organizaciones que aún están operando con una filosofía de recursos humanos anticuada. Tenemos que cambiar desde el cómo reclutamos a las personas, cómo las formamos, cómo las tratamos y cómo las lideramos. Y, sobre todo, estas dos últimas, para mí, son la clave: el cómo tratamos y lideramos a las personas. Tenemos que actualizarnos y hay muchas organizaciones aún anticuadas. Y, si no cambiamos esa regla, lo más probable es que la compañía se quede atrás. Yo pongo un ejemplo que me encanta, que es que si nos vamos treinta o cuarenta años atrás y nos imaginamos a un trabajador que se incorpora a trabajar al El Corte Inglés, se podía pasar toda la vida, veinte o treinta años, como dependiente en El Corte Inglés y eso era un éxito. Hoy en día, si tú vas a cualquier persona joven y le dices que se va a pasar 20 o 30 años en una empresa, lo más probable es que se eche las manos a la cabeza. Porque las personas ahora buscamos proyectos, buscamos algo que nos motive, que tengamos un reto por la mañana y nos apetezca ir a la oficina.

¿Cómo han afectado a Nortempo esos cambios en el mercado laboral?

El problema que tenemos ahora de escasez de talento nos ha obligado a abrir nuevos mercados para trabajar la selección internacional entre países. El año pasado se volvió a cerrar con más de 150.000 vacantes sin cubrir. Y eso, sumado a la tasa de absentismo que tenemos ahora mismo, nos obliga a ser mucho más ágiles en la búsqueda de candidatos, ser más exigentes a la hora de selección, porque es mucho más importante ahora el encaje ya no solo técnico, sino cultural de una persona con los valores de la compañía.

¿Cómo ve al sector de los recursos humanos ahora en general?

Estratégico. Hace años, era un departamento que se veía como de administración, que muchas veces el que llevaba la contabilidad era el de recursos humanos, eso ya está obsoletísimo. Ahora, el área de recursos humanos es central y estratégica dentro de todos los planes estratégicos que tengan las compañías, porque está demostrado que sin personas y sin equipo no consigues nada. 