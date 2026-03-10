Alfonso Pequeño | “Esperamos superar los 10.000 litros de cerveza por el San Patricio de A Coruña”

Alfonso Pequeño, tirando una pinta en Penique bar Quintana

Alfonso Pequeño (A Coruña, 1986), es Brand Ambassador de Estrella Galicia, un cargo cuya misión es potenciar el concepto de marca allá donde vaya. Sin embargo, en su tiempo libre es un cervecero apasionado de la cultura del lúpulo. De esa mezcla entre lo personal y lo profesional nació hace cuatro años la llamada ruta Pub Crawl o la institucionalización del San Patricio en A Coruña. Para 2026 se batirán nuevos récords.

A unos días de empezar la ruta Pub Crawl más grande de la historia, ¿hasta dónde cree que se puede crecer?

Desde el principio, y sobre todo junto a Charly (Penique), para mí era un objetivo que esta fecha, San Patricio, quedase dentro de la agenda cervecero y de eventos de la ciudad, porque estaba como olvidada. Repito que, gracias a Charly, que estuvo de acuerdo en tirar solo buscando un beneficio común, empezamos a crecer. Empezamos siendo 5 o 6 y ahora somos más de 40. Estamos abiertos a todos aquellos que locales que buscan una oferta diferente y que cuidan la cerveza, pero sin pretensiones. Que todo siga siendo cuestión del boca a boca.

Este año, la gran novedad es Saint Patrick’s Festival, donde se unen tres fuerzas: los locales, Estrella Galicia y el Ayuntamiento, ¿cómo ha pasado de ser una fiesta de frikis que beben un martes a apostar el Gobierno local y convertirlo en patrimonio cultural de la ciudad?

Gonzalo Castro y siempre nos dijo que había un interés, y fue reunirnos una vez y ya nació esto. La disposición por parte del Ayuntamiento fue brutal, y al final lo que buscábamos todos es eso: tenemos todos los ingredientes para crear un evento que se instale en la ciudad, con dos culturas hermanas y un gusto por la cerveza. Además, O'Hara's forma parte de Estrella Galicia, así que resultó todo muy fácil, la verdad.

El año pasado fueron 5.000 litros de cerveza, ¿cuál es la expectativa para este año?

Esperamos duplicar, así que unos 10.000 libtros. Al final, lo importante es que haya O'Hara's, litros de stout y todo tipo de cerverza. Cuanto más ruido hagamos, pues mejor, porque ya sólo el festival va a ser un subidón.

En este caso, Estrella da un paso a un lado para que tenga más vibilidad O'Hara's...

Sí, y de hecho también buscando esa comunión galaico-irlandesa lo que decidimos es que era necesario tener una rubia, tener una lager. Por eso vamos con Lupia, esa cerveza que tenemos, que es un compromiso con el lúpulo, con la tierra y con Galicia. Creíamos que tenía todo el sentido.

El Pub Crawl ha tenido repecursión hasta en Portugal.--

Ojalá pudiésemos llevarlo a más ciudades, porque en Santiago o Pontevedra nos han dicho que esuna iniciativa muy chula.

En la época de los bares instagrameables, surgen 20 pubs irlandeses o británicos que se unen, ¿habla el San Patricio de la hostelería como marca de A Coruña?

Lo más importante es encontrarme con este grupo de hosteleros que no buscan un beneficio exclusivamente individual, sino que buscan un beneficio común: cs crear un San Patricio grande para hacer ruido y para que también eso nos haga que durante el año tengamos más clientela, que esos pubs que quedan sigan.

¿Cuánta gente calculan movilizar?

Solo con el festival unas 1.000, más las 300 de la presentación del jueves y toda la ruta Pub Crawl desdde viernes.

Han conseguido que no sólo sean pintas y gorros.

Con el programa Arraigo hemos conseguido darle un valor también a la cultura y a lo de aquí, a lo nuestro. Y la cerveza irlandesa, por supuesto, pues yo creo que se consigue darle también valor y construir algo a futuro también.

En pleno descenso del consumo de bebidas alcohólicas de alta graduación, ¿sigue siendo A Coruña una ciudad cervecera?

La stout se está poniendo cada vez más de moda, porque es una cerveza de baja grabación, pero con mucho cuerpo; A Coruña que está modernizándose un poco y que sí que tiene una tradición cervecera para despegar.

Este año habrá una ruta alternativa con otra conocida marca, ¿acabarán uniéndose?

Tengo buena relación con casi todos los otros locales que hacen la otra ruta, y bienvenida sea. Lo que siempre digo es que queremos hacer más ruido, queremos hacer un San Patricio grande. Y ojalá consigamos en un futuro ser muchos y conseguir una propuesta con todos unidos y que esto funcione.