Volotea dejará de volar desde A Coruña a Valencia y Málaga

Avión de Volotea en Alvedro El Ideal Gallego

Las rutas que opera Volotea desde A Coruña a Valencia y Málaga dejarán de estar disponibles en el mes de abril, y, por el momento, no están previstas nuevas conexiones para 2026.

Así lo ha informado la compañía en relación a unas rutas con dos vuelos por semana, en concreto los lunes y viernes, han recordado.

No obstante, la compañía asegura que analiza "oportunidades de manera continua" y que no descarta retomar la actividad desde el aeropuerto coruñés de Alvedro "en el futuro".

"Sin embargo, a día de hoy no pueden confirmar ningún plan en ese sentido", reconocen desde la compañía en relación a la situación en el aeropuerto.

Demanda del PP

Desde el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, han instado a la alcaldesa, la socialista Inés Rey, a "frenar" la pérdida de conexiones de Alvedro "tras caerse Valencia y Málaga y el próximo final del vuelo a Londres".

"Presentamos cuatro mociones en este mandato sobre Alvedro, las dos últimas en enero y febrero de este año, instando a Inés Rey a garantizar las conexiones que acaban ahora pero la alcaldesa no ha hecho nada", sostiene.