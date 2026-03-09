Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Víctor Manuel regresará a A Coruña el próximo diciembre

El cantante actuará en el Palacio de la Ópera

Óscar Ulla
Óscar Ulla
09/03/2026 17:20
Víctor Manuel, durante un concierto
Archivo El Ideal Gallego
Apenas dos días después de su recital en Santiago de Compostela, Víctor Manuel anuncia nuevo concierto en tierras gallegas. Y es que el próximo mes de diciembre volverá a cantar sobre el escenario del Palacio de la Ópera de A Coruña.

Su última visita fue en febrero del pasado año, cuando dispuso en el mismo recinto un repertorio con el acompañamiento sinfónico de la Orquesta y del Coro Gaos.

Víctor Manuel | “Antes podías gastar un buen dinero en comer bien, ahora lo gastas en un concierto”

Más información

Ahora regresa a la ciudad coruñesa para presentar su último trabajo discográfico, 'Solo a solas conmigo', publicado a finales del pasado 2025 y que ya enseñó a parte del público gallego el pasado sábado en Santiago.

El concierto en el Palacio de la Ópera será el 12 de diciembre y las entradas se pondrán a la venta este miércoles, 11 de marzo, a través de la página web del artista.

