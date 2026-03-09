Víctor Manuel regresará a A Coruña el próximo diciembre
El cantante actuará en el Palacio de la Ópera
Apenas dos días después de su recital en Santiago de Compostela, Víctor Manuel anuncia nuevo concierto en tierras gallegas. Y es que el próximo mes de diciembre volverá a cantar sobre el escenario del Palacio de la Ópera de A Coruña.
Su última visita fue en febrero del pasado año, cuando dispuso en el mismo recinto un repertorio con el acompañamiento sinfónico de la Orquesta y del Coro Gaos.
Ahora regresa a la ciudad coruñesa para presentar su último trabajo discográfico, 'Solo a solas conmigo', publicado a finales del pasado 2025 y que ya enseñó a parte del público gallego el pasado sábado en Santiago.
El concierto en el Palacio de la Ópera será el 12 de diciembre y las entradas se pondrán a la venta este miércoles, 11 de marzo, a través de la página web del artista.