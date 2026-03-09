Un tiktoker de Nueva York conquista a Estrella Galicia con su amor por la cerveza coruñesa

El tiktoker estadounidense, Cousin Marcus, con sus productos de Estrella Galicia TikTok Cousin Marcus

El amor por la Estrella Galicia cruza océanos… y acaba creando historias con final feliz. El tiktoker estadounidense Cousin Marcus, conocido en redes por su pasión por la cultura española, ya tiene en sus manos el tesoro que llevaba semanas persiguiendo: un pack de su preciada Estrella Galicia.

Todo empezó cuando el creador de contenido publicó un vídeo en TikTok confesando su devoción por la Red Vintage, una variedad de la cervecera gallega. En el clip explicaba que se había convertido en su cerveza favorita, pero que en Nueva York era prácticamente imposible encontrarla. De hecho, aseguraba que ni la Red Vintage ni otras referencias de la marca estaban disponibles con facilidad en la ciudad.

Con humor y un punto de desesperación, Marcus lanzó incluso un mensaje directo a la empresa coruñesa en el que les animaba a exportar sus cervezas a la Gran Manzana para que los aficionados estadounidenses pudieran disfrutarlas.

La historia dio un nuevo giro cuando el propio tiktoker contó que finalmente había encontrado un local donde comprar su cerveza favorita. El problema era el precio, 30 dólares por un pack de seis. “Hacedme patrocinador, os prometo que me beberé todas”, bromeaba en otro vídeo, en el que incluso añadía entre risas que estaba dispuesto a “donar un riñón” si hacía falta, porque no podía permitirse pagar esa cantidad por su cerveza favorita.

El mensaje no cayó en saco roto. Desde Estrella Galicia recogieron el guante y decidieron contactar con el influencer. La cervecera le envió un paquete con varios productos de la marca para que luzca el sello coruñés por Nueva York: una gorra con el logo, una tote bag, una camiseta con una botella de cerveza… y, por supuesto, un pack de cervezas.

Un gesto que Marcus celebró con entusiasmo en sus redes, donde no ocultó su emoción al recibir por fin la bebida que llevaba tiempo buscando.