Sede del TSXG en la plaza de Galicia cedida

El Tribunal Superior de Xustiza ha desestimado la apelación del hombre condenado por violar a una joven de 22 años en una discoteca del centro de A Coruña. La apelación se basaba en que no había ninguna prueba toxicológica que apoyara el hecho de que la víctima estaba tan bebida que no podía haber consentido al acto. Para el TSXG, las declaraciones de los testigos son suficientes, así como el hecho de que la acusada hubiera ingerido vino, ginebra y alcohol. "Poco importa entonces que no se le hiciera un análisis toxicológico: desde Noé hasta nuestros días cualquier hombre medio conoce los síntomas y efectos del alcohol", figura en la sentencia.

Conviene recordar que los hechos tuvieron lugar en una gran discoteca del centro en febrero de 2024. La víctima estaba tan ebria que escupió al relaciones públicas cuando le recriminó su comportamiento y fue expulsada del local. Fue en ese momento en el que el condenando se aprovechó de su estado para llevarla a un aparte y penetrarla en el exterior, aunque fue descubierto y expulsado. La joven pudo llegar a duras penas a su casa y fue descubierta durmiendo en el portal a las ocho de la mañana del día siguiente por un vecino.

Solo este hecho, en opinión del TSXG, probaría que la joven había bebido mucho. "De aquí que resulte patente la pérdida de conciencia, la anulación de la capacidad de autodeterminación de la víctima que impedían la prestación de cualquier asentimiento a la innegable relación sexual con penetración vaginal a la que fue sometida, incompatible con la dignidad de toda persona libre", alegan en su escrito, en el que se ratifica la sentencia de nueve años de prisión.