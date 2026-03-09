Mi cuenta

A Coruña

Los surfistas de A Coruña se ponen un bikini por el 8-M

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
09/03/2026 15:39
Bikini colocado a uno de los surfistas de la popular fuente de A Coruña
Bikini colocado a uno de los surfistas de la popular fuente de A Coruña
Este domingo, 8 de marzo, se celebró el Día de la Mujer. A Coruña salió a la calle para reivindicar un "feminismo para cambiar el mundo". Pero hubo un lugar mucho menos habitual en el que se hizo patente la reivindicación. La Fuente de los Surfistas.

Uno de los surfistas que compone el elemento escultórico apareció vestido con un bikini, en una intervención que recordó a otras semejantes que en los últimos años han vestido a algunos de los monumentos más conocidos de la ciudad.

También fue un bikini el que le colocaron hace año y medio a la Sirena del Matadero, además de unas gafas de sol y un plástico en la nariz. En este caso, en vez de una reivindicación como el bañador del 8-M en los Surfistas, fue un caso de vandalismo. 

Vandalismo puritano en A Coruña: así han dejado la Sirena del Orzán

Otro de los casos de 'disfraz' de una estatua coruñesa se vivió en 2012 en la Domus. Uno de los guerreros de bronce creados por Botero para guardar la entrada del museo coruñés vistió un poncho de ganchillo. El colorido traje formaba parte de una acción del grupo Yarnbombing, especializado e instalar de manera no permanente piezas de tejido en ganchillo o calceta en espacios urbanos.

El guerrero de la Domus estrena un poncho de colores hecho de ganchillo

