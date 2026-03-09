Los futuros hoteles de A Grela abren la puerta “a congresos más grandes”

El hotel Ibis Styles, en A Grela Javier Alborés

El polígono de A Grela, con más de sesenta años de historia, cuenta con más de 550 empresas y genera empleo directo a 20.000 personas. Una zona que, debido a su indudable potencial empresarial, ha despertado el interés de proyectos hoteleros, con el fin de ser un foco de turismo de negocios. La Junta de Gobierno local aprobó en enero la licencia para un nuevo hotel de dos estrellas en la calle Gambrinus, lo que se sumaba a los ya existentes en la zona: el Ibis Styles, junto a la planta cervecera de Estrella Galicia, y el Hotel Suites, en la calle Gutemberg, además del Hotel Carrís de Marineda City.

El pasado miércoles, para sumar una nueva oferta, fuentes de la firma Pelayo Capital anunciaron la incorporación de la cadena internacional B&B Hotels al parque comercial Breogán Park, contando con 143 habitaciones. Y no será el único que se instale allí: también llegará un hotel de cuatro estrellas, para el que ya existen varias propuestas en negociación.

Tres nuevos establecimientos hoteleros llegarán al polígono empresarial en los próximos años

Esto no incrementará solo el número de estrellas hoteleras en la ciudad, también su capacidad alojativa. El presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, califica como una “muy grata noticia” la apertura del nuevo hotel, así como la llegada de una nueva marca, B&B Hotels. “Permitirá reforzar la oferta que hacemos en la ciudad. El polígono de A Grela tiene muchísima empresa y esta multinacional habrá valorado todo esto. Realmente, esta oferta de hoteles en zonas empresariales ya está presente en muchas ciudades, consolidando este tipo de hoteles en zonas de potencial elevado de empresas”, señala Collazos, quien también es director del NH Collection Finisterre. Esto también ayudará a fortalecer a la ciudad como destino. “Nos abriremos más la puerta a poder acoger congresos más grandes, porque al tener 140 habitaciones más, puede permitir tener una oferta consolidada y, sin lugar a dudas, crecer en este aspecto”.

Crecimiento “sostenible”

El hecho de contar con nuevos establecimientos hoteleros es una buena noticia “porque estamos ante el crecimiento de un turismo sostenible, que siempre hemos defendido desde Hospeco. Cuando el crecimiento viene de la mano de hoteles, no crece de manera descontrolada, como ocurre con otros negocios como la vivienda de uso turístico, que, hasta ahora, no tuvo control”.

Si bien la urbe solo cuenta actualmente con un hotel cinco estrellas, el NH Collection Finisterre, tiene catorce de cuatro, la cifra más elevada de Galicia, solo igualada por Vigo. Con el futuro hotel con esta calificación en Breogán Park, serán quince.

En el cómputo global, A Coruña, con 24 hoteles y 79 estrellas –27 establecimientos y 85 astros si se tienen en cuenta los que están por venir, aunque en el caso del anunciado B&B se desconoce su categoría– está en tercera posición, superada por Santiago, con 69 hoteles y 176 estrellas, y Vigo, con 49 alojamientos hoteleros y 126 distintivos. La lista la completan Lugo, con 19 hoteles y 49 estrellas; Pontevedra, con 17 y 32; Ourense, con 16 hoteles y 19 insignias; y Ferrol, con siete establecimientos y trece estrellas.

Mientras A Coruña sobresale por su amplio número de cuatro estrellas, Santiago lo hace por los alojamientos de tres. El resto de ciudades tienen un reparto similar de clasificaciones.

Son catorce los hoteles con cuatro estrellas en A Coruña: Meliá María Pita, Riazor, Exe Coruña, Attica 21, Eurostars Ciudad de La Coruña, Eurostars Atlántico, Eurostars Blue Coruña, Hesperia A Coruña Centro, Carrís Marineda, Ibis Styles, AC Hotel, Hotel Plaza, DoubleTree by Hilton y Zenit Coruña. El concejal de Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, pone en valor la “alta calidad” de los alojamientos en la ciudad. “La oferta de plazas en los hoteles de la ciudad es una apuesta clara fundamentada en la calidad”, añade.

A Coruña solo cuenta con un hotel de tres estrellas, el Hotel Avenida. No obstante, siete dobles estrellas tiene la ciudad. Y no son otras que el Maycar, Alda Orzán, Moon, Mar de Plata, Cristal II, Hotel Alda Galería Coruña y City Express Hotel Santa Catalina. Por último, los hoteles de una estrella en la urbe son: Hotel Nido, Cristal, Alda Coruña Mar, Almirante, Nogallás, Francisco Javier, Brisa, Suites y Castiñeiras.