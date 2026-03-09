Mi cuenta

A Coruña

La Policía desmantela un punto de venta de cocaína y heroína en la avenida de Finisterre

Redacción
09/03/2026 13:21
Momento de la detención de un hombre por tráfico de drogas en A Coruña
Momento de la detención del hombre acusado de tráfico de drogas en la avenida de Finisterre
La Policía Nacional ha detenido en A Coruña a un varón como autor de un delito contra la salud pública. Lo agentes acusan al arrestado de ser el responsable de un punto negro de venta de drogas en la zona de la avenida de Finisterre.

A través de información aportada por vecinos de la zona, el grupo de Estupefacientes de la Udyco fue alertado de la posible existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes especialmente activo en la avenida de Finisterre.

Dinero y droga requisados por la Policía Nacional en A Coruña
Dinero y droga requisados por la Policía Nacional en A Coruña

Los investigadores comprobaron que un varón vendía cocaína y heroína utilizando como punto de distribución un domicilio sito en la avenida.

Droga requisada en una operación en la que el punto de venta se situó en una tienda de ropa de A Coruña

Desarticulada una banda que vendía cocaína desde una tienda de ropa de A Coruña

Más información

Las ventas eran realizadas tanto en el interior del piso como en las calles aledañas, donde el ya detenido se citaba con los compradores.

El pasado 5 de marzo, a primera hora de la mañana, la Policía detuvo al responsable de este punto y registró su domicilio, en el que requisaron papelinas de cocaína y 2.500 euros en efectivo.

El detenido fue puesto a disposición judicial.

