El Ideal Gallego Fundado en 1917

La nueva (y gigantesca) campaña que homenajea al mar coruñés en pleno Paseo Marítimo

Noela Rey Méndez
09/03/2026 15:00
Víctor Seoane
Hace unos cinco meses, las olas de la playa del Orzán rompían mirando hacia una gran lona que las homenajeaba instalada en un edificio en obras en el Paseo Marítimo. Entonces era Estrella Galicia la que publicitaba en gran formato su cerveza Reposada. "Reposar es lo que te prepara para la siguiente ola", rezaba el anuncio, imposible de ignorar por su gran tamaño.

Lona de la campaña publicitaria en el Paseo Marítimo

Una lona que rinde tributo a las olas: la nueva campaña de Estrella Galicia en el corazón del Paseo Marítimo de A Coruña

Este mes de marzo, el mismo edificio cambia de colores publicitarios, pero no modifica su enfoque. De nuevo el mar es el protagonista, esta vez de la mano de otra marca gallega: Frinsa. La conservera barbanzana ha lanzado una nueva línea de productos, SOLO, basada en conservas 100% naturales, ricas en proteínas y listas para consumir en cualquier producto. En la gama hay desde atún claro, bonito del norte, merluza, salmón y pechugas de pollo y de pavo hasta quinoa roja y quinoa blanca, cereales o arroz. "No tienes tiempo que perder. Solo objetivos que cumplir", reza el eslogan de Frinsa SOLO Fuel Fast en la gran lona instalada en el frente del Orzán, en el que aparece un surfista entrando en el mar al atardecer. 

El mismo edificio en obras en el que Frinsa y Estrella Galicia realizaron sus homenajes al mar ya estuvo 'tomado' en octubre por una lona con una enorme imagen del actor Luis Zahera, ganador de un Goya y protagonista de la serie de Netflix 'Animal', uno de los grandes éxitos de la plataforma el pasado año. 

Luis Zahera, cartel Orzán 6

Luis Zahera, el gigante del Orzán

Noela Rey Méndez