Atestados de la Policía Local en un accidente Mónica Arcay

La Policía Local registró esta mañana un accidente de tráfico en el que resultó herida una mujer de más de 40 años y dos perros. El suceso tuvo lugar a las 08.42 horas en Novo Mesoiro, a la altura del número 114 de esta avenida.

Según explican las autoridades, la víctima cruzaba por el paso de peatone sin regular por semáforo en compañía de sus tres mascotas cuando fue arrollada por una furgoneta. La mujer cayó al suelo, hiriéndose en la rodilla.

En cuanto a los perros, dos de ellos resultaron también heridos y tuvieron que ser atendidos en la clínica veterinaria que existe en esa misma calle. Se ignora cuál es su estado.