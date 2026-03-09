Viaducto sobre la rotonda de A Grela, en una imagen de 2010 ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El entonces conselleiro de Política Territorial, Xosé Cuiña, visitó hace 25 años A Coruña para presidir la apertura oficial del viaducto de A Grela, según contó El Ideal Gallego en su edición del 9 de marzo de 2001. Una infraestructura clave para la ciudad, como también lo iba a ser el túnel planeado para la confluencia de la ronda de Outeiro con la avenida de Finisterre, aunque ese proyecto nunca llegó a convertirse en realidad y se quedó finalmente guardado en un cajón. Hace medio siglo, en 1976, por las calles del centro discurrió una manifestación con diferentes reivindicaciones, como por ejemplo la situación de los emigrantes gallegos. Hace 75 años, en 1951, el profesor Núñez Samper ofrecía una conferencia en la Casa Sindical.

Viernes, 9 de marzo de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | La red de infraestructuras avanza con la apertura del viaducto de A Grela

El conselleiro de Política Territorial, Xosé Cuiña, allanó ayer, 8 de marzo de 2001, el camino a una ciudad ansiosa de tener infraestructuras de primera. Y lo hizo sobre una carpa instalada en mitad de la glorieta de A Grela. El conselleiro presidió la apertura oficial del vial, cuya obra calificó como una de las actuaciones más importantes de la Xunta al facilitar la circulación en una zona que soporta un tráfico diario de más de 70.000 vehículos. Auguró Cuiña que los atascos en uno de los tradicionales puntos negros de la ciudad ya son historia: “Los problemas se han solucionado al cien por cien”. Aunque Iberia privó a Francisco Vázquez de acudir al acto, el alcalde sí estará presente en la definitiva inauguración del acceso, que será presidida por Manuel Fraga en junio, mes en el que el viaducto estará en perfectas condiciones.

Por otra parte, las obras del túnel proyectado para la confluencia de la ronda de Outeiro y la avenida de Finisterre ya tienen fecha de inicio, el próximo año 2002. Al igual que la conexión entre la avenida de Arteixo y la ronda de Outeiro, la redacción del pliego que regirá el proyecto estará concluida en dos meses, tras los cuales tendrán que pasar seis más hasta que se conozca la empresa que ejecutará la futura circunvalación. Es decir, hasta 2002 no está previsto que empiecen las obras.

Martes, 9 de marzo de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Unas 150 personas protestan en la calle Galera

Unas 150 personas se manifestaron en la tarde de ayer, 8 de marzo de 1976, por la calle Galera y siguientes profiriendo diversos gritos y enarbolando una bandera gallega que dejaron colgada en un luminoso de la calle Torreiro. La manifestación se inició a las nueve de la noche en el atrio de la iglesia de San Nicolás y recorrió diversas calles, disolviéndose en la Fuente de San Andrés antes de que intervinieran las fuerzas del orden público.

Los gritos que proferían los manifestantes tenían relación con el proceso de los militares detenidos, con los sucesos de Vitoria y con la emigración gallega. Unos 20 minutos duró la manifestación y no se produjeron detenciones. En la protesta participaron distintas organizaciones clandestinas de izquierda. Más tarde, un grupo de jóvenes fue disuelto en la plaza de Azcárraga.

Viernes, 9 de marzo de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | El profesor Núñez Samper, en la Casa Sindical

En el salón de actos de la Casa Sindical pronunció anoche una conferencia sobre el tema “Divagaciones en torno a la seguridad social”, el profesor don Arturo Núñez Samper. El señor Núñez planteó el problema de la inseguridad social como el anhelo sentido por el hombre, el ser más indefenso de la Naturaleza, para valerse dentro de un medio hostil. El problema, pese a tener antecedentes en épocas muy lejanas, puede considerarse como el más importante de nuestra época, y así lo calificó Pío XII en uno de sus mensajes de Navidad.

Hoy, 9 de marzo de 1951, a las ocho de la tarde y en su local social (edificio del Banco de Bilbao), celebrará la sesión inaugural del curso la Real Academia de Medicina y Cirugía. Disertará el catedrático Dr. Fernández Cruz sobre el tema “Perturbaciones nutritivas por déficit de la composición mineral de la dieta”.