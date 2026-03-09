El reparto de poder en Altia: de Tino Fernández a la familia Ortega

Sede de Altia, en el municipio de Oleiros Patricia G. Fraga

El consejero delegado y fundador de Altia, Tino Fernández, remitió el pasado 23 de febrero una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que informó de un movimiento relevante dentro del accionariado de esta empresa fundada en A Coruña y con sede en Oleiros. En ella se informó de que Josefa Ortega, hermana de Amancio Ortega, había aumentado su participación en el capital de la compañía.

Los días 19 y 20 de febrero de este año, Incio Inversiones SL, vehículo inversor a través del que Josefa Ortega gestiona su patrimonio, compró un total de 29.880 acciones por un precio de 7,15 euros, es decir, muy cerca de los máximos registrados en el entorno de los 7,30 euros durante el mes de enero. Según la comunicación firmada por Tino Fernández, la participación de la hermana de Amancio Ortega dentro del capital social de Altia alcanza el 5,70% del total. Esto la convierte en la tercera mayor accionista de la empresa.

Reparto

¿Quiénes son los otros principales accionistas de esta compañía tecnológica? Además de Josefa Ortega, hay otro nombre relevante en la propiedad de Altia. Se trata del inversor de origen indio y asentado en Tenerife Ram Bhavnani.

La empresa informó a la CNMV el pasado 16 de febrero de que esta persona había comprado 186 acciones a un precio de siete euros por cada una. Esto supuso que su participación en Altia se elevase hasta el 6,88%. Es el segundo mayor accionista.

Ram Bhavnani gestiona su participación a través de diversos instrumentos financieros y personas: Sonia Canarias 2011 SL, Bombay Investment Office Sicav SA, Casa Kishoo SA, Francisco Medina y Fernández-Aceytuno y Smayan Dileep Bhavnani Thadani, según figura en la información facilitada por la compañía tecnológica fundada en A Coruña.

El fundador y consejero delegado de la compañía posee más del 80% de las acciones a través de su vehículo inversor Boxleo TIC

El mayor accionista es su fundador y también consejero delegado, Tino Fernández, que posee el 80,90% de la propiedad. En concreto, un total de 55.649.670 acciones, que están gestionadas a través de su vehículo inversor Boxleo TIC SLU.

Historia

Altia nació como una iniciativa cuyo ámbito de actuación era, en primera instancia, el territorio gallego. Los primeros proyectos fuera de su área de nacimiento datan ya de 1996, y la primera oficina exterior se abrió en la ciudad vasca de Vitoria en el año 2000.

Desde entonces, esta empresa tecnológica ha consolidado un proceso de internacionalización con presencia en diez países y más de 30 localizaciones. Cuenta con más de 4.000 profesionales. El modelo de negocio de esta empresa tecnológica abarca desde la consultoría y el diseño de soluciones informáticas hasta su implementación y mantenimiento, en el que se integran tecnologías de ámbitos como la nube, ciberseguridad, automatización, desarrollo de aplicaciones, inteligencia artificial y también analítica de datos.

Su Plan de Negocio para el periodo 2025-26 prevé alcanzar los 330,1 millones de euros en ingresos al cierre de 2026, un incremento del 29% respecto a 2024. Asimismo, el beneficio neto se estima que crecerá un 57% en ese mismo periodo, hasta situarse en 24,2 millones de euros, según las cifras que maneja Altia.