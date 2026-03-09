Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El ‘Rasca Mega Millonario’ de la ONCE deja en A Coruña un premio de 10.000 euros

Redacción
09/03/2026 12:29
El ‘Rasca Mega Millonario’ de la ONCE ha dejado en A Coruña un premio de 10.000 euros.

Ameur Ajmi Ajmi es el vendedor de la ONCE que ha dado estos 10.000 euros en A Coruña, en un boleto premiado en la cuarta categoría, que ha comercializado desde su quiosco, ubicado en la avenida Joaquín Planells Riera, número 1.

A Coruña se lleva un millón de euros gracias al 'Rasca Platinum' de la ONCE

El ‘Rasca Mega Millonario’ es el juego en el que por 10 euros se puede llegar a ganar hasta 1.000.000 de euros. Para jugar hay que descubrir todas las áreas de juego. Si alguno de los múmeros coincide con alguno(s) de los ganadores, se gana el premio indicado. 

Si se encuentra alguno de los Símbolos Especiales, se gana el premio correspondiente. Si se encuentra el símbolo de una Herradura, se ganan 20 euros. Si se encuentra el símbolo de una Llave, se ganan 50 euros. Si se encuentra el símbolo de un Trofeo, se ganan 100 euros. Si se encuentra el símbolo multiplicador X2, se gana el doble del premio indicado. Por último, si, al rascar el área de juego Bonus, se encuentran dos cantidades iguales, se gana dicha cantidad.

