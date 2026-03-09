El incremento de plazas en otras comunidades indigna a los usuarios del Eje Atlántico

Dos viajeros, en las taquillas de la estación de tren de A Coruña Germán Barreiros

Desde hoy, nuevos servicios Avant conectarán a las ciudades de Barcelona, Tarragona y Lleida. En concreto, Renfe doblará cuatro frecuencias diarias, dos de ida (18.05 y 21.30 horas desde Barcelona) y dos de vuelta (07.05 y 19.23 horas desde Lleida), con un total de 1.134 plazas más. A estos nuevos servicios se le suman las incorporaciones de nuevos convoys ‘madrugadores’, en este caso, en las ciudades castellanas de Palencia, Valladolid y Segovia en la línea de Media Distancia con destino Madrid. En ambos casos, la operadora pública destacó que el incremento de plazas en estas líneas corresponde a un plan estratégico para “adaptar la oferta de servicios a la demanda real de los usuarios”. Un plan estratégico que por ahora no parece contemplar las demandas de los viajeros en el Eje Atlántico (línea A Coruña-Vigo), el corredor de Media Distancia más utilizado en España en 2024.

“El Eje Atlántico es la gran línea de Media Distancia, necesitamos que se escale la oferta a la demanda. Queremos ser los siguientes”, explican desde la Plataforma de Usuarios de Media Distancia de Galicia, quienes, además, llevan más de un lustro reclamando la vuelta de frecuencias madrugadoras perdidas en el corredor gallego con la llegada de la pandemia. Entonces el trayecto que partía desde A Coruña hacia Ourense a las 06.00 horas se cambió por una frecuencia a las 05.50, para enlazar con el AVE, ya que en aquel tiempo la Alta Velocidad no pasaba de Ourense al no contar con los trenes Avril.

Más trenes madrugadores

Desde la llegada de los abonos gratuitos en 2022, el transporte sobre raíles se consolidó como una de las opciones preferidas de trabajadores y estudiantes que veían en el tren una forma más que asequible a la hora de llegar a su destino. Entonces, muchas personas decidieron utilizar este medio de transporte como forma de desplazarse en vez de optar por alquilar o comprar una vivienda en sus lugares de estudio o trabajo.

Durante 2023 y 2024 (clímax de viajeros sobre las principales líneas de Galicia), esto aumentó, lo que dificultó cada vez más conseguir plaza en trenes, sobre todo, en el caso de los más madrugadores. En el caso de A Coruña, el primer tren con destino Vigo parte a las 05.30 y llega a las 07.41 horas, aunque su larga duración y su servicio regional hace que sea una de las opciones menos utilizadas por los usuarios. El ‘tren rápido’ no sale hasta las 07.00 horas, llegando a la ciudad olívica a las 08.40 horas, lo que supone un problema para estudiantes y trabajadores con hora de entrada anterior a las 09.00 horas.

Lo mismo pasa en sentido contrario. La primera frecuencia parte de Vigo a las 05.08, pero al tratarse de un servicio regional de más de dos horas de viaje, solo es objetivo de los usuarios con entrada laboral más temprana. El primer rápido parte a las 06.34 horas, y, además de ser uno de los más cotizados por los viajeros, tiene el mismo problema que el que realiza el sentido inverso: llega a su destino a las 08.18 horas. Es decir, solo apto para los que tienen mayor flexibilidad laboral. “Pedimos trenes que salgan sobre las 06.00 horas desde A Coruña y Vigo y mejores tiempos de viaje –que Adif mantenga en buen estado las vías y puedan usarse a velocidades máximas–, además de más plazas (doble composición) en algunas frecuencias con gran demanda”, sentencian desde la asociación de usuarios.