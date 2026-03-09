El Hospital Quirónsalud de A Coruña usa un pequeño clip para tratar una insuficiencia en el corazón

Equipo completo del Quirón que realiza una técnica mínimamente invasiva para el tratamiento de la insuficiencia mitral

A Coruña, 9 de marzo de 2026.El Hospital Quirónsalud A Coruña ha realizado con éxito una técnica mínimamente invasiva destinada a la reparación transcatéter de la válvula mitral, mediante un dispositivo, tipo clip, que permite abrir una alternativa quirúrgica a la insuficiencia mitral. Esta técnica ofrece una opción eficaz para pacientes con insuficiencia mitral grave que no pueden someterse a cirugía convencional, especialmente personas mayores o con alto riesgo quirúrgico, mejorando su calidad de vida y ampliando las opciones terapéuticas disponibles.

El procedimiento ha sido llevado a cabo por los doctores Pablo Piñón y José Manuel Vázquez, especialistas en cardiología en el Hospital Quirónsalud A Coruña, quienes destacan que “la incorporación de esta técnica permite ofrecer a los pacientes una nueva alternativa dentro de las intervenciones cardiacas mediante procedimientos mínimamente invasivos, con una recuperación más rápida y menor riesgo de complicaciones". "Se suma así a otros que ya se realizan en el centro, como son la revascularización coronaria, el implante de válvulas aórticas o el cierre de determinadas alteraciones cardiacas como la orejuela izquierda o el foramen oval", explican.

Un avance que mejora la calidad de vida de los pacientes

La insuficiencia mitral es la valvulopatía más frecuente en la población adulta. En Europa, la insuficiencia mitral moderada o grave afecta a alrededor del 0,6–0,7 % de las personas mayores de 50 años. En los mayores de 75 años, esta cifra aumenta hasta el 10 %.

“La insuficiencia mitral ocurre cuando la válvula mitral del corazón, que está entre la aurícula y el ventrículo izquierdos, no cierra bien. Al no cerrarse completamente, parte de la sangre que debería salir hacia el resto del cuerpo vuelve hacia la aurícula. Esto hace que el corazón tenga que trabajar más de lo normal, porque la sangre entra y sale varias veces del ventrículo izquierdo. Con el tiempo, aumenta la presión en la aurícula izquierda y en las venas de los pulmones, lo que puede provocar arritmias y sensación de falta de aire incluso con esfuerzos pequeños”, comenta el doctor Vázquez.

“Habitualmente la fatiga constante les dificulta llevar una vida activa y, en los casos más avanzados, pueden tener síntomas incluso estando en reposo, lo que provoca ingresos hospitalarios frecuentes. Esta situación puede afectar mucho a su capacidad para valerse por sí mismos, especialmente en personas mayores”, subraya el doctor Vázquez.

Una alternativa para pacientes no candidatos a cirugía convencional

El sistema consiste en un pequeño dispositivo, tipo clip, que se coloca en la válvula mitral mediante un catéter introducido por una punción en la vena periférica de la ingle y, a través de esta, se sube hasta la aurícula para sujetar las dos valvas de la válvula del corazón. “El dispositivo fija las valvas de la válvula mitral por su parte central, mejorando su cierre y permitiendo que la sangre fluya en una única dirección”, explica el doctor Piñón.

No obstante, los especialistas remarcan que no es una técnica para todos los pacientes. Está indicada especialmente para personas con insuficiencia mitral grave que no son candidatas a cirugía convencional o presentan un alto riesgo quirúrgico y, además, que tengan una anatomía adecuada para el dispositivo. Por eso es fundamental que el cardiólogo identifique bien a los posibles beneficiarios y que cuenten con una valoración especializada en imagen cardíaca.

Tecnología avanzada y coordinación multidisciplinar

Para conseguir una implantación precisa del sistema juega un papel importante que el centro tenga equipamiento de imagen cardiaca avanzada, ya que se guía mediante ecocardiografía transesofágica 3D y rayos X, lo que exige un equipo altamente entrenado y tecnología de imagen de última generación.

En la intervención han participado cardiólogos intervencionistas, especialistas en imagen cardiaca, anestesiólogos, personal de enfermería y técnicos especializados.

Aunque esta técnica ya se utiliza en Galicia desde hace unos años, su implantación en el centro supone una mejora significativa de la oferta terapéutica en la comunidad.

“Cualquier avance que permita ofrecer a los pacientes alternativas eficaces y seguras es, sin duda, un hito relevante”, destaca el doctor Vázquez.