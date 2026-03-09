El Gobierno coordina en A Coruña el operativo ante el gran evento astronómico

Reunión de municipios del área para coordinar el operativo ante el eclipse total de Sol Cedida

El evento astronómico del siglo, el eclipse total de Sol, tendrá lugar el 12 de agosto. Y para dar respuesta a los retos que este fenómeno implica, el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, presidió este lunes una reunión con los municipios del área, además de diferentes organismos de la Administración General del Estado y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El encuentro se centró en la planificación de los dispositivos de seguridad, movilidad y emergencias a partir de la definición, por parte de los municipios, de los puntos de observación del eclipse. España es el único país europeo desde el que se podrá contemplar el eclipse en su totalidad, y en la provincia de A Coruña, de sus 93 municipios, 59 podrán observarlo. Los 34 restantes lo verán de forma parcial. “Estamos ante un fenómeno excepcional que non se produce na península Ibérica desde hai máis de 120 anos e que atraerá a un gran número de persoas”, dijo Abalde.

Cada municipio deberá seleccionar los espacios en los que se prevé que haya buena visibilidad y que cuenten con servicios adecuados para acoger concentraciones de personas, tanto en accesos como movilidad y aparcamiento. El fin es reforzar con antelación los dispositivos de seguridad, emergencias y tráfico. Según los datos del Instituto Geográfico Nacional, el eclipse comenzará en la urbe a las 19.30, siendo el máximo de la totalidad a las 20.28 horas.