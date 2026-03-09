Mi cuenta

A Coruña

El BNG pregunta al Ayuntamiento qué quiere hacer con la Casa Carré de Eirís

Redacción
09/03/2026 14:07
Casa Carré, en el barrio de Eirís
El portavoz del BNG de A Coruña, Francisco Jorquera, emplaza al Ayuntamiento a que defina cuál es su proyecto para la Casa Carré, situada en el barrio de Eirís, adquirida hace casi dos años por el Gobierno local. 

Jorquera le pide también al Ejecutivo que dirige Inés Rey que este plan se lleve a cabo "en diálogo co movemento asociativo coruñés no seo do Consello Municipal de Cultura".

El Ayuntamiento expropia la Casa Carré, que podría ser un centro vecinal de Eirís

Así lo llevó al pleno del pasado jueves el portavoz nacionalista, que recordó que la Junta de Gobierno local aprobó en junio de 2024 la compra de la vivienda diseñada por el arquitecto Rafael González Villar. Sin embargo, desde entonces no se conocen "os plans do Executivo coruñés para o seu futuro".

“Desde aquel acordo”, refiere Jorquera, “a Casa permanece pechada, sen noticias sobre o seu futuro destino e contido, até que tristemente vén de voltar á actualidade a causa de varios presuntos intentos de entrar nela”.

La Casa Carré fue la última obra del prestigioso arquitecto Rafael González Villar. Durante muchos años, además, fue propiedad de la familia Carré, referente del galeguismo en A Coruña. “Tanto é así”, remarca Jorquera, “que Uxío Carré dá nome á asociación veciñal do barrio”.

Fue esa asociación precisamente la que propuso que la Casa Carré se convirtiese en un espacio museístico dedicado a la memoria de la familia.

