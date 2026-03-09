El aniversario de la sala Pelícano toma forma con una leyenda de la música electrónica

El Dj y productor Eric Prydz Eric Prydz / Instagram

En marzo de 2016 abría sus puertas la sala Pelícano. Como diez años no se cumplen todos los días, la sala se volcará con las celebraciones, que sin ir más lejos contará este 12 de marzo con un 'jueves universitario' especial y el sábado con la presentación de 'SuperArte', el nuevo disco de Justin Quiles y Lenny Tavárez.

Pero en el ámbito de la música electrónica, en colaboración con Wake Up, los festejos empezarán en abril y contarán con tres fechas: el 18 de abril, el 30 de abril y el 8 de mayo.

Y el cabeza de cartel para la primera de las tres fechas será el Dj y productor sueco Eric Prydz, creador de himnos como 'Call on me', 'Opus, 'Pjanoo' o 'Proper Education'.

El músico sueco, que ha tocado diferentes géneros con sus alter ego 'Pryda' y 'Cirez D', inauguró hace 8 años su nueva propuesta audiovisual, 'HOLO', un espectáculo con gran protagonismo de las visuales en tres dimensiones.

Prydz es el primer anuncio de la semana, el miércoles se conocerán datos para la segunda de las fechas y, el viernes, para la tercera.