Diputación y empresarios de A Coruña financian un proyecto para fomentar el emprendimiento

La Diputación y la Confederación de Empresarios de A Coruña financian con 280.000 euros el proyecto Impulsa Coruña, una iniciativa destinada a fomentar el emprendimiento y fortalecer la actividad empresarial en la provincia.

El programa se desarrollará a través de un convenio de colaboración firmado ayer entre el presidente provincial, Valentín González Formoso, y el presidente de la CEC, Antonio Fontenla. La aportación provincial asciende a 224.000 euros (el 80% del total) y la contribución de la CEC será de 56.000 euros (20%).

Entre las actuaciones previstas se incluyen programas de formación y capacitación adaptados a las demandas reales del mercado laboral, procesos de mentoría y acompañamiento para personas emprendedoras, así como iniciativas destinadas a facilitar el acceso a la financiación para nuevos proyectos empresariales.

El objetivo es impulsar iniciativas empresariales viables y favorecer especialmente el crecimiento de pymes, micropymes y personas autónomas, contribuyendo a la dinamización económica de las diferentes comarcas de la provincia.

El presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC), Antonio Fontenla, agradeció a la Diputación su importante apoyo para el desarrollo del programa y aseguró que “esta colaboración representa un paso fundamental para seguir impulsando el emprendimiento”.

Valentín González Formoso destacó que este proyecto forma parte de la estrategia de la institución para impulsar el emprendimiento en la provincia. “Desde la Diputación tenemos claro que apoyar a quien decide emprender es apostar por el futuro de la provincia. Queremos crear oportunidades para que las buenas ideas puedan convertirse en proyectos empresariales sólidos que generen empleo y actividad económica en nuestros municipios”, afirmó.

Marco

El proyecto Impulsa Coruña forma parte de una estrategia de la Diputación para apoyar la creación de empresas y el autoempleo como herramientas clave para generar riqueza y oportunidades, especialmente en los municipios más pequeños.

En este marco, la institución provincial colabora también con la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela en el programa Provincia Emprendedora, que desde mayo de 2025 ha desarrollado 50 sesiones de fomento del espíritu emprendedor en el ámbito educativo, en las que han participado más de 700 personas.