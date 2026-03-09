Mi cuenta

A Coruña

Breogán Park, al 60% de construcción, prevé su apertura para finales del próximo año

El que aspira a ser el mayor parque comercial de España combinará usos mixtos en su espacio

Lara Fernández
Lara Fernández
09/03/2026 04:40
Parcela Breogán Park
Parcela en obras donde se ubicará Breogán Park
Javier Albores
El futuro parque comercial de A Coruña, Breogán Park, anunció el pasado miércoles un nuevo operador: la cadena internacional B&B Hotels. La firma se establecerá en la segunda planta del la gran superficie, con un establecimiento de 143 habitaciones. Sumado a la larga lista de operadores ya anunciados, como el regreso de los cines Yelmo, solo falta por preguntarse: ¿cuándo abrirá Breogán Park?

Futuro Breogán Park

La cadena internacional B&B Hotels abrirá en Breogán Park un establecimiento de 143 habitaciones

Fuentes de Pelayo Capital, propietario único y promotor del proyecto, señalan que, si bien la apertura estaba estimada para principios del año 2027, finalmente la previsión es que esté activo a finales del próximo año. La construcción del gran parque empresarial está en la actualidad al 60%, mismo porcentaje que la comercialización de su espacio.

El que nació en 2018 con el objetivo de ser el mayor parque comercial de España, ubicado en la parcela que ocupó hasta 2014 Dolce Vita, inició los trabajos de construcción después del pasado verano, tras terminar con la complicada demolición del antiguo edificio.

Breogán Park es el primer y único parque comercial de España con calificación “excelente” en la certificación de sostenibilidad ‘Breeam en Construcción’ y el primer proyecto de transformación completa de un centro comercial en un parque comercial. Su planta 0, dedicada al retail, tendrá 25.000 metros cuadrados, entre los que se encuentra la zona de hipermercado, grandes marcas y medianas superficies comerciales. En la primera planta, por su parte, habrá 16.000 metros cuadrados dedicados a la oferta de ocio y restauración. Aquí estarán los cines premium, ocio familiar, restauración y ‘food court’ –un espacio común donde se agrupan restaurantes ofreciendo diversas comidas–.

Así será Breogán Park: Alcampo, cines, trasteros, bolera y hasta un hotel

En el segundo piso habrá 18.000 metros cuadrados dedicado a los servicios, como el centro fitness con piscina y pádel, hoteles y coworking. El resto de usos, como logística, parking, cargadores y trasteros, estarán ubicados en las plantas -1 y -2, en una superficie de 13.000 metros cuadrados.

Atractivos

Entre los grandes atractivos anunciados hasta la fecha del nuevo Breogán Park, que combinará usos mixtos, está incluido, además del hotel de B&B y otro de cuatro estrellas, un hipermercado de 6.000 metros cuadrados –Alcampo, en su segunda tienda de la ciudad–, unos cines –Yelmo ofrecerá las primeras salas premium de A Coruña– o una bolera, escape room y karaoke. El parque comercial contará también con un coworking de espacios de trabajo flexibles de la mano de Spaces (Regus) y alquiler de trasteros con HomeBox. No faltará un innovador espacio de fitness, de la mano de Club Metropolitan. La apuesta tecnológica estará a la orden del día y por ello este club contará con equipos de última generación que incorporan inteligencia artificial.

Breogán Park, en A Coruña, prevé iniciar los trabajos de construcción después de verano

En el caso de los cines, la incorporación de Yelmo supondrá el regreso de la firma a la ciudad, tras los cierres de los espacios del Centro Comercial Los Rosales y Espacio Coruña. El formato premium incluye butacas reclinables con puerto de carga USB, amplio espacio entre los asientos, mesa auxiliar para poder apoyar las consumiciones durante la proyección, mayor separación entre filas y gran oferta de comidas y bebidas. En total, habrá oferta en el centro para los 20.000 trabajadores del polígono, así como 3.000 plazas de aparcamiento.

