Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Xunta leva o proxecto 'Artesanía na Escola' a centros da Coruña e de Oleiros

Os artesáns Elena Ferro e Xosé Manuel Sanín visitan esta mañá o CEIP José Cornide Saavedra da Coruña e ao CEIP Juana de Vega en Oleiros 

Redacción
09/03/2026 11:22
Los talleres corrieron a cargo de Elena Ferro y Xosé Manuel SenínXunta
Los talleres corrieron a cargo de Elena Ferro y Xosé Manuel Senín
Xunta de Galicia
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

A Fundación Artesanía de Galicia achega esta mañá aos escolares do CEIP José Cornide da Coruña e do CEIP Juana de Vega en Oleiros os oficios tradicionais da elaboración de zocos e o de construción de pandeiretas, no marco do seu proxecto Artesanía na Escola. Os artesáns Elena Ferro e Xosé Manuel Sanín - protagonistas das dúas primeiras unidades didácticas deste proxecto de divulgación - realizarán demostracións destes dous oficios tradicionais, primeiro na Coruña e posteriormente en Oleiros.

Artesanía na escola é un programa de divulgación impulsado pola Xunta desde o ano 2023 dirixido a achegarlle os oficios artesanais e os valores da artesanía aos nenos e nenas de colexios de toda Galicia. Os obxectivos deste programa son divulgar os oficios artesanais que son patrimonio cultural e tamén sector económico; poñer en valor o produto feito á man e do profesional da artesanía como creador e como transmisor de coñecementos; divulgar os vellos saberes e amosar os novos oficios vinculados a unha artesanía máis contemporánea; transmitir os valores da artesanía vinculados a un consumo responsable, á produción local e sustentable e á economía circular; e por último, a longo prazo, atallar o relevo xeracional nos oficios artesanais.

Esta iniciativa comezou con Eu son zoqueira, unha unidade didáctica dedicada ao oficio dos zoqueiros, a través da figura de Elena Ferro, responsable do taller Eferro (Merza, Vila de Cruces), un obradoiro familiar activo desde o ano 1915 e que veu recoñecida a súa traxectoria co Premio Nacional de Artesanía no ano 2019. Elena Ferro destaca polo seu traballo cun produto característico da tradición rural: os zocos de madeira, que sufriron unha época de crise cando quedou en desuso e só se empregaba para o traxe tradicional. Esta artesá conseguiu un cambio no valor de uso deste calzado de traballo, outórgalle un novo significado a este produto sen arrebatarlle a súa esencia e reinventouno como complemento de moda con constantes innovacións en deseños, materiais e cores.

Pola súa banda, Xosé Manuel Salvado Sanín, do obradoiro Sanín Percusión Tradicional (Santiago de Compostela) é o protagonista da segunda das unidades didácticas de Artesanía na Escola. Eu son artesán de percusión tradicional está centrada na historia e elaboración dun dos instrumentos máis tradicionais de Galicia, a pandeireta.

A Fundación Artesanía de Galicia está a traballar xa coa terceira das unidades didácticas, Eu son artesán de figuras de pan, centrada na elaboración dos tradicionais amuletos de miga de pan típicas de Santo André de Teixido (Cedeira), os sanandresiños, moldeados con fariña e pintados á man a través do artesán Jorge Bellón (Cedeira) e en breve comezarase coas primeiras demostracións en centros de ensino

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Íñigo Errejón abandona los juzgados tras declarar

Un juzgado admite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual
EFE
La nueva sede del servicio de emergencias está en Morás

Así es el nuevo parque de Bomberos de Arteixo
Redacción
El ideal gallego

La ayuda del Gobierno de 100 euros para comprar gafas o lentillas llega ya a más de 9.500 niños en Galicia
EFE
Momento de la detención de un hombre por tráfico de drogas en A Coruña

La Policía desmantela un punto de venta de cocaína y heroína en la avenida de Finisterre
Redacción