A Coruña

¿Qué tiempo hará en A Coruña esta semana?: el jueves, un oasis de sol entre la lluvia

Esther Durán
08/03/2026 17:46
carlota blanco
Dos personas bajo un paraguas en el Paseo Marítimo de A Coruña
Carlota Blanco
El tiempo seguirá marcado por la inestabilidad en A Coruña durante la semana del 9 de marzo. Según la previsión de MeteoGalicia, los próximos días alternarán lluvias, nubes y algún breve respiro de sol, con temperaturas suaves para esta época del año.

El lunes arrancará con precipitaciones durante prácticamente toda la jornada, con una probabilidad de lluvia del 55% tanto por la mañana como por la tarde. Las temperaturas se moverán entre los 9 grados de mínima y los 13 de máxima.

El martes llegará con una ligera tregua. Aunque durante las primeras horas del día podrían registrarse chubascos intermitentes, con un 50% de probabilidad de lluvia, la tarde dará paso a intervalos de nubes y claros. Los termómetros subirán ligeramente, con máximas de 15 grados y mínimas de 9.

La lluvia regresará el miércoles, cuando el cielo amanecerá cubierto y las precipitaciones estarán presentes desde primera hora. A medida que avance el día, las probabilidades de lluvia irán disminuyendo. Las temperaturas se mantendrán estables, con 15 grados de máxima y 9 de mínima.

El jueves será, según MeteoGalicia, el mejor día de la semana. El sol se abrirá paso entre las nubes y permitirá disfrutar de una jornada primaveral con temperaturas que alcanzarán los 17 grados.

Sin embargo, el alivio será breve. El fin de semana volverá a estar marcado por la lluvia, con precipitaciones previstas desde el viernes y que podrían prolongarse durante sábado y domingo. Así, tras unos días de temporal, la calma apenas durará unas horas antes de que los paraguas vuelvan a convertirse en compañeros habituales en las calles coruñesas.

