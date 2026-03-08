Mi cuenta

Los Bomberos de A Coruña celebran su patrón con un desfile por toda la ciudad que llegó a la Torre de Hércules
A Coruña

Los Bomberos de A Coruña hacen sonar sus sirenas por toda la ciudad

El servicio de emergencias celebró este domingo, 8 de marzo, su patrón

Esther Durán
08/03/2026 11:48

Veinticinco vehículos de los Bomberos han participado este domingo en un despliegue muy especial. Se trataba de festejar San Juan de Dios, patrón del servicio, lo que ha llevado a los agentes de emergencias coruñeses a desfilar por toda la ciudad.

Uno de los enclaves en los que más han llamado la atención es en el de la Torre de Hércules. La gente que acudía a visitar hoy el faro romano se ha encontrado con un divertimento extra con el desfile de los Bomberos, que ha convertido en algo muy especial lo que prometía ser una simple mañana de domingo

Los Bomberos celebraron su patrón, San Juan de Dios, con un desfile en marzo de 2020

Esos bomberos esta vez no tiran caramelos

Este 8 de marzo -en el que además del Día de la Mujer, también se celebra San Juan de Dios, patrón de los bomberos en España y de la enfermería- el equipo de emergencias saca su flota en una ruta por toda la ciudad, de Novo Mesoiro a Los Rosales, pasando por La Marina y la Torre de Hércules.

Los Bomberos de A Coruña celebran su patrón con un desfile por la ciudad que llegó hasta la Torre de Hércules
Los Bomberos de A Coruña celebran su patrón con un desfile por la ciudad que llegó hasta la Torre de Hércules
AP

El desfile se inició a las 10.30 horas, desde el parque de A Grela. Desde ahí se fueron hacia Novo Mesoiro para iniciar un desfile  por Matogrande, Os Castros, la fuente de Cuatro Caminos, plaza de Ourense, La Marina, Paseo Marítimo, Torre de Hércules, Barrié de la Maza, Millenium, Los Rosales, ronda de Outeiro, Salvador de Madariaga, fuente de las Pajaritas y avenida de Pablo Picasso.

