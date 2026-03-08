La noche de Londres bebe de una moda que triunfó en A Coruña a comienzos de siglo

El Boulevard de Rubine Carlota Blanco

Acostumbramos a referirnos a los locales en los que un día fuimos felices con una cierta idealización nostálgica, algo especialmente habitual entre los que ahora atraviesan la mediana edad y que a comienzos de siglo eran los reyes de la noche. La realidad es que la forma, los hábitos y el tipo de bares a los que ir han cambiado notablemente. Si ha sido a mejor o a peor es cuestión de gustos y existen argumentos de peso para las dos versiones, pero en lo que afecta al bolsillo y al poder adquisitivo de los clientes sí que es cierto que cualquier tiempo pasado fue mejor. Por ejemplo, la moda que está arrasando en la noche de Londres, especialmente en los pubs, es que los precios de las bebidas oscilen según demanda, algo que arrasó en los primeros años del siglo en A Coruña y que ahora, por ley, está estrictamente prohibido.

La hostelería de A Coruña recupera la ilusión tras un inicio de año “desastroso” por el mal tiempo Más información

Ese mercado bursátil del ocio fue una idea que caló muy profundamente en los planes de los coruñeses que en 2002 empezaron a familiarizarse con el euro. En aquella dinámica de inflación, y de que lo que costaba 100 pesetas pasase a un euro (166), encontró su caladero perfecto el Boulevard, además del desaparecido La Bolsa de San Andrés. La metodología era clara: cuanto más se demandaba una bebida más se encarecía. Era ahí cuando empezaban a tener salida otras marcas menos famoso y donde nacía la gran oportunidad para los cazadores de 'gangas'. En pleno 2026, y acostumbrados a pagar cada vez más por conciertos y espectáculos, se le denomina precio dinámico. Para los coruñeses que se recuperaban del llamado Efecto 2000, era la bolsa.

A Coruña hace de tripas corazón para luchar contra el desempleo en la mediana edad Más información

Ambos establecimientos los regentaba Héctor Cañete, hoy en día presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, y todavía propietario del icónico bar de Rubine. A la hora de recordar aquellos tiempos lo hace con cariño, pero con una cierta distancia casi un cuarto de siglo después. “Era gracioso y divertido, y al empresario le compensaba, porque había rotación en las marcas que que vendías y la media al final te quedaba con un precio razonable”, dice.

La crisis de los 35 para salir de fiesta en A Coruña: “Ya no quedan pubs donde meternos” Más información

Sin embargo, hay otras cosas que algunos preferirían no recordar para no tirarse de los pelos hoy en día. Por ejemplo, el precio de las bebidas. “La copa más baja podía llegar a los 2,20 euros, era muy raro que llegase por debajo. En realidad, a la mayoría le daba igual la marca, lo que buscaba era el precio”, reconoce. Pero si los precios han cambiado, también los gustos y las preferencias de los coruñeses. Las marcas más vendidas eran el ron Negrita y los whiskys White Label, 100 Pippers y DYC. Lo de las ginebras convertidas prácticamente en macedonias de frutas con tónica aún no había creado tendencia.

La época dorada del Orzán de A Coruña: cuando la calle Juan Canalejo no pedía Socorro Más información

Si todo era tan maravilloso para el cliente y provechoso para el empresario, cabe preguntarse el porqué de lo efímero de aquella moda que implantaron Boulevard y La Bolsa, y que ahora también triunfa en la noche de Londres. Básicamente, la respuesta es porque no se puede. La normativa de la Xunta impide los precios dinámicos desde hace años, por lo que aquel lustro de diversión se ha quedado en un agradable recuerdo para unos pocos y otro símbolo más de una época. Un recuerdo doloroso para quienes lo vivieron y que ahora, para tomarse la misma bebida dos décadas después, tienen que pagar entre tres y cuatro veces más.