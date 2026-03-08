La escuela de esgrima coruñesa que permite viajar al Siglo de Oro a través de las espadas

Dos alumnos de la Academia, durante un combate de exhibición Quintana

A todos aquellos coruñeses que hayan soñado alguna vez con empuñar una espada y batirse en duelo como los espadachines del Siglo de Oro se dirigen iniciativas como la capitaneada por los maestros Ton Puey y Eduardo Varela. Y es que estos dos profesores de esgrima, responsables de la coruñesa Academia A Espada, comandan un pequeño tercio de cuarenta soldados –y eso solo en la ciudad– que viajan al pasado para desarrollar cuerpo y mente. El primero, por la actividad física que realizan, y la segunda por estudiar una vertiente de la historia no tan conocida por el público general.

La academia, explica Puey, nació “alrededor de 2003”, cuando empezaron a destacar en Europa y España otros proyectos de artes marciales históricas europeas. “Formé parte del Club de Esgrima Coruña, donde ya creamos un pequeño grupo de esgrima histórica que derivó en la creación de la Asociación Galega de Esgrima Antiga, que entrenaba sobre todo la espada ropera”, comenta. “Nos fraguamos como academia hace unos diez años, al enfocarnos en la esgrima española del Siglo de Oro, cuando nos fundamos como Academia A Espada siguiendo un tratado llamado Verdadera Destreza”, apunta.

Gracias a la labor de Puey, todo un trotamundos que da conferencias sobre esgrima histórica, la academia creció con los años hasta el punto de desarrollar grupos de estudio, a los que llaman ‘capítulos’, en países como Grecia, Francia, Italia, Alemania o China, entre muchos otros. “En A Coruña tenemos 40 alumnos, pero entre todos los grupos son muchos más. Hay unos 30 grupos, con una media de 20-30 alumnos cada uno”, comenta Varela. “Otros esgrimistas fueron viendo nuestro trabajo y decidieron sumarse para aprender”, manifiesta Puey,

Concretamente, resume, su academia se centra en tres ámbitos. Él se encarga de las disciplinas del Siglo de Oro: la ropera, el montante, espadas y dagas. David Pascal, otro profesor, se especializa en una versión más moderna, del siglo XVIII, con un arma que se llama espadín. Y Varela da clase de espada de dos manos, reproduciendo una disciplina diferente a la de Verdadera Destreza, la de la escuela boloñesa del siglo XVI.

Varela y Puey posan con sus espadas Quintana

Este trabajo cultural también requiere de un estudio amplio. “Nos dedicamos a una escuela y una disciplina que desapareció, está creada desde la base del estudio y la aplicación de un tratado. No lo reproducimos al 100%, porque no tenemos vídeos para ver si se hacía así o no determinado movimiento, pero creo que nos acercamos bastante”, comenta Puey. “Es una forma de aprender historia muy divertida, porque tienes que saber de dónde viene esta tradición, por qué se hacía, entender la sociedad de la época… No es necesario saber eso para empuñar una espada, pero aporta”, expresa.

También requiere mucha divulgación. “Estamos vinculados a AGEA Editora, que publica libros que mandamos a todo el mundo sobre esgrima ibérica”, explica el esgrimista histórico, aunque lo cierto es que hace charlas y demostraciones por todo el mundo. Recientemente, por ejemplo, estuvo en Maryland para dar una charla en una universidad estadounidense.

Perfil de los estudiantes

En el ámbito local, Varela asegura que tratan de tener visibilidad haciendo exhibiciones de armas como las que hicieron el pasado verano en las fiestas de O Ventorrillo. “También participamos en el Día del Deporte en la Calle, vamos a colegios e institutos… Muchos se quedan solo con el fútbol o el baloncesto, pero realmente hay un abanico grande de opciones fuera de ese mundo”, asegura. “Ya sea por una película como ‘La princesa prometida’ o cualquier otra muy emblemática que les gusta, algunos prueban y ven que tiene muchas posibilidades”, reitera.

El perfil de alumno, de hecho, es bastante variado: “De los 40 que tenemos en A Coruña, con los que entrenamos en el pabellón deportivo de Los Rosales, unos 30 son ya adultos, pero otros diez son niños o adolescentes”. Además, cuentan con un grupo de actividades extracolares de 28 alumnos en el CEIP Emilia Pardo Bazán.

Los entrenamientos

En los entrenamientos la base principal es una actividad física, con un calentamiento, una parte teórico-práctica y pequeños combates con protección. Pero también hay una parte muy importante de estudio cultural e histórico. “La gente que viene suele tener simpatía por la historia, pero cada vez viene más gente simplemente porque nos descubre y les parece interesante”, comentan los profesores.

Pese a lo que pueda parecer, no es un deporte mucho más complicado que otro, aunque depende de cada persona. “Aprender a moverse suele llevar un año, y a partir de ahí se les enseña a pulir defectos y mejorar”, explican: “Pasa como con el fútbol o cualquier deporte, depende del talento y la dedicación”.

De cara al futuro, les queda “crecer y hacerlo mejor”: “Nosotros fuimos evolucionando, y crecimos de forma exponencial a pesar de que tuvimos dos grandes barreras, la crisis de 2008 y el covid”. “Es mejor no escupir para arriba, pero hemos tenido mucho éxito con nuestra escuela, y lo que queda es tratar de consolidarla y proyectarla hacia el futuro. Aplicarnos y crecer, vaya”, sentencia Puey.