Inditex presentará de nuevo cifras récord este miércoles

Óscar García Maceiras y Marta Ortega, durante una junta de accionistas de Inditex Patricia G. Fraga

La multinacional coruñesa Inditex, la mayor cotizada española, presentará este miércoles los resultados del ejercicio de 2025, en los que espera unas cifras récord que podrían superar los 6.000 millones de euros de beneficio neto por primera vez, tras sorprender al alza en el tercer trimestre y reacelerar el crecimiento.

El consenso de analistas recogido por Bloomberg pronostica que Inditex habrá ganado 6.151 millones de euros durante el ejercicio de 2025 que va desde el 1 de febrero de 2024 hasta el pasado 31 de enero, unos números que supondrían un aumento del 4,86 % en su beneficio neto.

Los analistas prevén un crecimiento más moderado al de 2024, cuando aceleró un 9 % su beneficio: en los primeros nueve meses del ejercicio, sus ganancias crecieron al 3,9 %, tras incrementarse un 8,9 % en el tercer trimestre, impulsándose así tras un aumento más moderado del 0,8 % durante el primer semestre.

No obstante, durante esos primeros nueve meses, la compañía ya registró un beneficio neto de 4.622 millones, unas ganancias ya superiores a las del total de 2022, por ejemplo, cuando obtuvo 4.130 millones de euros entre febrero de ese año y enero de 2023.

Asimismo, los analistas prevén un cuarto trimestre (de noviembre a enero) en el que la firma podría superar los 1.572 millones de euros de beneficio, lo que ayudaría a superar esos 6.000 millones en todo el ejercicio.

Inditex creció un 9 % en 2024, aunque venía de aumentar su beneficio un 30,3 % en 2023 y un 27,4 % en 2022, en unos datos, eso sí, influenciados por la recuperación tras la pandemia de covid-19.

En cualquier caso, superar los 6.000 millones de beneficio sería duplicar el registrado una década atrás, en 2015, cuando el grupo dueño de marcas como Zara, Massimo Dutti o Pull&Bear ganó 2.875 millones.

En estos diez últimos años, la compañía ha marcado una senda alcista solo interrumpida en 2020, cuando la facturación y el beneficio neto cayeron de forma abrupta hasta los 1.106 millones.

No obstante, en los años sucesivos, Inditex ha registrado un crecimiento exponencial que le ha hecho liderar el segmento de la moda a nivel mundial y ganar durante 2025 más que Uniqlo, Primark, H&M, GAP y Mango juntos, una suma que ascendía a los 5.598 millones.

De hecho, tras esos 1.106 millones, en 2021, el primer año de recuperación tras la pandemia, Inditex ganó 3.243 millones -todavía por detrás de los 3.639 millones de 2019-, mientras que en 2022 ganó 4.130 millones, un 27,4 % más que el ejercicio anterior, al superar esa barrera de los 4.000 millones.

Lejos de detener ese crecimiento, en 2023 la empresa disparó un benefició un 30,3 % hasta los 5.381 millones de euros y cerró 2024 con los 5.866 millones.

Un tercer trimestre de récord

En cuanto a facturación, la compañía ingresó 38.632 millones de euros en 2024 y los analistas esperan que en 2025 haya avanzado un 3,2 % hasta los 39.875 millones, una cifra que rozaría los 40.000 millones en facturación.

En los tres primeros trimestres del año, la compañía textil facturó 28.171 millones, un 2,7 % más, la mayor cifra registrada en sus cuentas para los primeros nueve meses de un ejercicio fiscal, si bien con un incremento más moderado que en el mismo periodo de 2024, cuando ingresó un 7,1 % más que el año anterior.

A 31 de enero de 2025, la compañía contaba con 5.563 tiendas en todo el mundo: 1.759 de Zara; 800 de Pull&Bear; 528 de Massimo Dutti; 854 de Bershka; 835 de Stradivarius; 396 de Oysho y 391 de Zara Home.

Entre ellas, tenía 167 tiendas en Arabia Saudí; 77 en Emiratos Árabes Unidos; 36 en Catar; 16 en Bahréin; 33 en Kuwait y 8 en Omán, mientras que en Estados Unidos contaba con 99, una situación sobre la que podría actualizar en plena tensión con Oriente Medio.