Vista de la plaza Elíptica, en el barrio de Los Rosales, en una imagen de 2019 Pedro Puig

Hace 25 años, El Ideal Gallego analizaba la oferta de viviendas de protección oficial en A Coruña, para las que había una lista de espera con más de 3.800 aspirantes. A estas alturas de 2001, los últimos pisos de este tipo que se construyeron en la ciudad estaban en Los Rosales como resultado de un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Xunta que permitió al Gobierno local poner a la venta 40 casas a precios asequibles. Esa información fue uno de los asuntos importantes en la edición del 8 de marzo de 2001, aunque por encima de todo destacó la histórica remontada del Deportivo ante el PSG (4-3). En 1951, hace 75 años, el diario comunicaba la identidad de la mujer que dos días antes había muerto al ser arrollada por un tren en Os Castros.

Jueves, 8 de marzo de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Los Rosales agota el cupo de pisos de protección oficial, con 3.800 personas en lista de espera

Las últimas viviendas de protección oficial que se construyeron en A Coruña fueron a parar al polígono de Los Rosales. El Ayuntamiento preparó el terreno a la Xunta al cederle solares a cambio de que construyese pisos a precios asequibles. El trueque institucional dio como resultado 440 viviendas de las que el Gobierno local recibió 40 para ponerlas a la venta a un precio muy inferior al del mercado. Más de 3.800 personas componen a 8 de marzo de 2001 la lista de espera para optar a una vivienda social en A Coruña, mil más que hace dos años (1999).

Además, las 36 viviendas que se construirán sobre las ruinas de los arcones de Orillamar no serán sociales, pero sus propietarios no pasarán apuros para hacer frente a la hipoteca. El plan de erradicación del chabolismo impulsado por el Ayuntamiento en colaboración con el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) facilitará la vida a las familias de este asentamiento, que recibirán las llaves de sus viviendas en 2002. La demolición de los barracones comenzará en abril de 2001 y sobre la parcela se construirá un bloque de edificios. Durante las obras, los gobiernos autonómico y local costearán una parte de los alquileres que deberán pagar los desalojados hasta el día que estrenen sus viviendas.

Por otra parte, el Deportivo protagonizó anoche la proeza de remontar tres goles en contra y derrotó al Paris Saint Germain (4-3) en uno de los partidos más apasionantes que se han vivido en la historia del club. El uruguayo Walter Pandiani anotó tres tantos –el otro fue obra de Diego Tristán– y se convirtió en la estrella del encuentro.

Jueves, 8 de marzo de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Identificada la mujer arrollada por un tren en Los Castros

Ayer, 7 de marzo de 1951, fue identificado el cadáver de la anciana que el martes al mediodía había sido atropellada por el expreso descendente de Madrid, a la salida del túnel de Los Castros. Se trata de Antonia Paredes Novoa, de 71 años, viuda, que residía con dos hijas en la calle del Vista número 32, primero.

También en el capítulo de sucesos, a la vecina de la calle Noya, número 13, Concepción Díaz Rodríguez, le robaron durante la madrugada de ayer diversas prendas de ropa, valoradas en 500 pesetas, que tenía puestas a secar en el patio. Además, a la modista Asunción Gómez Pérez, de 27 años, le robaron de su casa de Plazuela de los Ángeles, 5, una americana valorada en 150 pesetas que le habían entregado para arreglar.

En clave cultural, la Farsa, la novísima agrupación escénica, que apenas aparecida en el tinglado de la misma ya hizo sentir sus juveniles pasos, muy bien dirigida por Carlos Prieto Conde de Lago, va a celebrar mañana, día 9, una función a beneficio de la Cruz Roja Española.