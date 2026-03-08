Mi cuenta

A Coruña

A Coruña renueva las huertas urbanas de Novo Mesoiro

Redacción
08/03/2026 14:06
Labores de construcción del huerto urbano de Novo Mesoiro
Patricia G. Fraga
El Ayuntamiento de A Coruña avanza con el plan de mejoras previsto en las huertas ecológicas urbanas, ya en marcha en Eirís y que, en los próximos días, empezará también en las superficies existentes en el barrio de Novo Mesoiro, aprovechando el parón de la actividad derivado de las nuevas adjudicaciones de autorizaciones de uso.

Ahora, y tras completar los trámites de intervención programados en Eirís, el Gobierno local ultima los referentes a los de las ecohuertas de Novo Mesoiro, situadas cerca de la calle Islas Cíes, con el objetivo de dar respuesta a las demandas de las personas usuarias.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, indicó que los trabajos previstos supondrán una reorganización de las parcelas para hacerlas más asumibles en términos de explotación, labores y cultivo.

El nuevo San Pedro de Visma ya tiene sus primeras instalaciones, los huertos urbanos

Más información

Esta remodelación también permitirá incrementar el número de parcelas, que pasarán de 36 a 38 en total.

Además, en paralelo a las actuaciones sobre las huertas en sí, también se mejorarán las equipaciones disponibles, atendiendo así a las aportaciones de las personas usuarias: se ampliará el tejado del puesto existente y se instalarán nuevas taquillas en su interior.

De esta forma, el Gobierno municipal da un paso más en la adaptación y mejora de las huertas urbanas municipales, “espacios que no solo contribuyen a la puesta en valor de la agricultura sostenible y la naturaleza de nuestra ciudad, sino que también tienen un impacto muy positivo en las asociaciones del tercer sector que hacen uso de ellas”, tal y como explicó la edil.

