Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Un viaje que mantiene vivo el recuerdo de la cultura femenina en A Coruña

La Asociación Cultural Alexandre Bóveda organizó esta mañana una ruta por diferentes ubicaciones de la ciudad para homenajear a algunas de las mujeres represaliadas por el franquismo

Dani Sánchez
Dani Sánchez
07/03/2026 21:09
Un momento de la ruta 'A Coruña das Mulleres', esta mañana, en la plaza de las Atochas
Un momento de la ruta 'A Coruña das Mulleres', esta mañana, en la plaza de las Atochas
German Barreiros
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Reparar la memoria histórica desde una perspectiva feminista y trabajar a favor del patrimonio de la cultura coruñesa son dos de los aspectos que la Asociación Cultural Alexandre Bóveda (ACAB) ha tenido por bandera a la hora de crear el proyecto divulgativo ‘A Coruña das Mulleres’, una iniciativa que busca denunciar la exclusión de las mujeres del relato histórico y de la memoria oficial de la ciudad. 

En el marco del 8-M y con motivo del 90 aniversario del inicio de la Guerra Civil, durante la jornada de este sábado se celebró una ruta por diferentes ubicaciones de la ciudad en la que se homenajearon a algunas de las mujeres célebres represaliadas por el franquismo. Un viaje para mantener vivo el recuerdo de la cultura femenina en A Coruña.

O público do evento, fronte ao teatro Rosalía

O mundo cultural coruñés homenaxea un ano máis a Rosalía, “a poetisa do pobo”

Más información

"Saír e lembrar"

“Esta cuestión de saír á rúa e lembrar todo o que ten que ver con nós e a nosa cultura é un pouco a nosa sinal de identidade”, apunta Carmela Galego, historiadora y miembro del comité directivo de la asociación cultural coruñesa. 

Durante la ruta de este sábado, Galego explicó la historia de ‘As Mulleres Muro’, “a historia das mulleres que no verán de 1936 fan do seu corpo un valo, un parapeto, poñéndose diante do cárcere da Coruña cada día para impedir que saian presos para ser ‘paseados’”, comenta la historiadora coruñesa.

Documental 'Saberes e sabores. Mulleres que alimentan a vida'

Presentación do audiovisual 'Saberes e sabores. Mulleres que alimentan a vida'

Más información

‘As Mulleres Muro’ fueron “parede simbólica y física”, y así está recogido en los diarios de Syra Alonso, que relatan la lucha desesperada de Alonso por salvar a su marido, el pintor Francisco Miguel. “Esta cidade era moi rica a nivel cultural, todo iso foi cercenado. Non se estuda a historia que aconteceu, senón o que se coñece. Se tes unha maquinaria para matar a un artista, xa parece que aquí non houbo vangarda”, sentenció Galego.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Actividad dirigida a niñas en la UDC

Más de 160 niñas buscan su vocación en la UDC
Redacción
La comisión dispuso más de un millar de raciones de callos

‘A última, e marchamos’: Cambre caldea el invierno con callos y DJ
Lucía Tenreiro
Proyecto cooperación en Bolovia

La Diputación impulsó en diez años más de 20 iniciativas internacionales con rostro de mujer
Redacción
Terminal de Alvedro

El PP exige a la alcaldesa “más ambición” para que Alvedro se amplíe tanto como Peinador
Abel Peña