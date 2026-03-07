Un viaje que mantiene vivo el recuerdo de la cultura femenina en A Coruña

Un momento de la ruta 'A Coruña das Mulleres', esta mañana, en la plaza de las Atochas German Barreiros

Reparar la memoria histórica desde una perspectiva feminista y trabajar a favor del patrimonio de la cultura coruñesa son dos de los aspectos que la Asociación Cultural Alexandre Bóveda (ACAB) ha tenido por bandera a la hora de crear el proyecto divulgativo ‘A Coruña das Mulleres’, una iniciativa que busca denunciar la exclusión de las mujeres del relato histórico y de la memoria oficial de la ciudad.

En el marco del 8-M y con motivo del 90 aniversario del inicio de la Guerra Civil, durante la jornada de este sábado se celebró una ruta por diferentes ubicaciones de la ciudad en la que se homenajearon a algunas de las mujeres célebres represaliadas por el franquismo. Un viaje para mantener vivo el recuerdo de la cultura femenina en A Coruña.

"Saír e lembrar"

“Esta cuestión de saír á rúa e lembrar todo o que ten que ver con nós e a nosa cultura é un pouco a nosa sinal de identidade”, apunta Carmela Galego, historiadora y miembro del comité directivo de la asociación cultural coruñesa.

Durante la ruta de este sábado, Galego explicó la historia de ‘As Mulleres Muro’, “a historia das mulleres que no verán de 1936 fan do seu corpo un valo, un parapeto, poñéndose diante do cárcere da Coruña cada día para impedir que saian presos para ser ‘paseados’”, comenta la historiadora coruñesa.

‘As Mulleres Muro’ fueron “parede simbólica y física”, y así está recogido en los diarios de Syra Alonso, que relatan la lucha desesperada de Alonso por salvar a su marido, el pintor Francisco Miguel. “Esta cidade era moi rica a nivel cultural, todo iso foi cercenado. Non se estuda a historia que aconteceu, senón o que se coñece. Se tes unha maquinaria para matar a un artista, xa parece que aquí non houbo vangarda”, sentenció Galego.