Rueda reivindica en A Coruña el papel de las mujeres referentes: “Son un exemplo da sociedade galega, cada vez máis igualitaria”

Palexco acogió el acto institucional de la Xunta por el 8-M Germán Barreiros

“Non haberá igualdade no futuro se non temos voz no presente. Se estamos onde se fala, estamos onde se constrúe”. Con esta lema comenzó en la mañana de este sábado el acto institucional del 8-M del Gobierno gallego en Palexco. Un evento que contó con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien reivindicó el papel de las mujeres referentes como “un perfecto exemplo do que é a sociedade galega, cada vez máis igualitaria”.

Según explicó Rueda, este tipo de actos “hai que dar ese paso adiante e hai que estar presentes.

En A Coruña se presentaron a mujeres referentes con su trabajo Germán Barreiros

La periodista y comunicadora gallega María Rey fue la encargada de abrir el acto. Tal y como comentó, la revolución pacífica que ha llevado a las mujeres a una sociedad más igualitaria empieza en casa, pero también llega a la política: “Las mujeres hemos hecho en 50 años lo que tocaba en 100”.

En este sentido, recalcó la importancia de la figura materna. “Mi madre no se liberó por la píldora, la liberación real de la mujer fueron los electrodomésticos”, sentenció.

Presentación de ‘Presentes’

En pos de seguir avanzando en materias de igualdad, el acto fue la excusa perfecta para que el Gobierno autonómico presentase ‘Presentes’, una iniciativa que reúne ejemplos de talento femenino y que busca crear una gran comunidad de referentes en diversas áreas y sectores.

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García Germán Barreiros

Tal y como explicó la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, “será unha ferramenta necesaria, útil, pero, sobre todo, inspiradora. Somos moitas as mulleres galegas que traballamos día a día nos distintos sectores profesionais. O talento non ten xénero, pero as oportunidades moitas veces teñen barreiras. Está plataforma nace para romper estés obstáculos”, expresó.

El proyecto creado por la Xunta, del que ya forman parte más de 2.000 mujeres, pretende escuchar en el presente para seguir construyendo en un futuro más igualitario.

Algunas de estas mujeres referentes como Emma Lustres, fundadora de Vacafilms, Alba Meijide, ingeniera en Inteligencia Artificial o María Saco, emprendedora forestal, contaron de primera mano sus experiencias a lo largo de su trayectoria, pero también, lo mucho que queda por hacer.

Algunas de esas mujeres referentes contaron de primera mano sus experiencias Germán Barreiros

Según el presidente autonómico, esta nueva iniciativa no es solo una base de datos, “é unha oportunidade para que outras mulleres vexan que é posible emprender e ter éxito en sectores masculinizados”. Así, Rueda también añadió que “ser referentes non é solo para mulleres, tamén para homes” y que si se quiere "evitar a desigualdade, ter mulleres referentes é de gran axuda”, sentenció el presidente de la Xunta.