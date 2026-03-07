Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Rueda reivindica en A Coruña el papel de las mujeres referentes: “Son un exemplo da sociedade galega, cada vez máis igualitaria”

El presidente de la Xunta protagonizó esta mañana el acto institucional del 8-M en Palexco

Dani Sánchez
Dani Sánchez
07/03/2026 13:04
Palexco acogió el acto institucional de la Xunta por el 8-M
Palexco acogió el acto institucional de la Xunta por el 8-M
Germán Barreiros
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

“Non haberá igualdade no futuro se non temos voz no presente. Se estamos onde se fala, estamos onde se constrúe”. Con esta lema comenzó en la mañana de este sábado el acto institucional del 8-M del Gobierno gallego en Palexco. Un evento que contó con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien reivindicó el papel de las mujeres referentes como “un perfecto exemplo do que é a sociedade galega, cada vez máis igualitaria”. 

Según explicó Rueda, este tipo de actos “hai que dar ese paso adiante e hai que estar presentes. 

Palexco acogió el acto institucional de la Xunta por el 8-M
En A Coruña se presentaron a mujeres referentes con su trabajo
Germán Barreiros

La periodista y comunicadora gallega María Rey fue la encargada de abrir el acto. Tal y como comentó, la revolución pacífica que ha llevado a las mujeres a una sociedad más igualitaria empieza en casa, pero también llega a la política: “Las mujeres hemos hecho en 50 años lo que tocaba en 100”. 

Una niña lleva una pancarta durante una manifestación por el Día de la Mujer en A Coruña

8-M | Pioneras en sus ámbitos profesionales saludan los cambios pero lamentan: aún hoy ellas "tienen que demostrar más"

Más información

En este sentido, recalcó la importancia de la figura materna. “Mi madre no se liberó por la píldora, la liberación real de la mujer fueron los electrodomésticos”, sentenció. 

Presentación de ‘Presentes’

En pos de seguir avanzando en materias de igualdad, el acto fue la excusa perfecta para que el Gobierno autonómico presentase ‘Presentes’, una iniciativa que reúne ejemplos de talento femenino y que busca crear una gran comunidad de referentes en diversas áreas y sectores.

Palexco acogió el acto institucional de la Xunta por el 8-M
La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García
Germán Barreiros

 Tal y como explicó la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, “será unha ferramenta necesaria, útil, pero, sobre todo, inspiradora. Somos moitas as mulleres galegas que traballamos día a día nos distintos sectores profesionais. O talento non ten xénero, pero as oportunidades moitas veces teñen barreiras. Está plataforma nace para romper estés obstáculos”, expresó. 

El proyecto creado por la Xunta, del que ya forman parte más de 2.000 mujeres, pretende escuchar en el presente para seguir construyendo en un futuro más igualitario. 

Algunas de estas mujeres referentes como Emma Lustres, fundadora de Vacafilms, Alba Meijide, ingeniera en Inteligencia Artificial o María Saco, emprendedora forestal, contaron de primera mano sus experiencias a lo largo de su trayectoria, pero también, lo mucho que queda por hacer. 

Palexco acogió el acto institucional de la Xunta por el 8-M
Algunas de esas mujeres referentes contaron de primera mano sus experiencias
Germán Barreiros

Según el presidente autonómico, esta nueva iniciativa no es solo una base de datos, “é unha oportunidade para que outras mulleres vexan que é posible emprender e ter éxito en sectores masculinizados”. Así, Rueda también añadió que “ser referentes non é solo para mulleres, tamén para homes” y que si se quiere "evitar a desigualdade, ter mulleres referentes é de gran axuda”, sentenció el presidente de la Xunta.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Donald Trump

Trump afirma que Irán se ha rendido y promete un ataque "muy duro" contra el país
EFE
El ideal gallego

Juan Carlos I cancela su viaje a Sanxenxo por la guerra en Oriente Medio
EP
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón junto a alcaldesas y ediles de su formación

Ana Pontón apostará por más mujeres encabezando las listas municipales
EP
Mezquita en Kiev

Un ataque ruso nocturno deja otros 1.905 edificios sin calefacción en Kiev
EFE