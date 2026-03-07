¿Qué hace en A Coruña un coche de Xiaomi equipado con cámaras?

Coche de Xiaomi en la estación de tren de A Coruña Esther Durán

Los viajeros y acompañantes que este sábado por la mañana pasaban por la estación de tren provisional de A Coruña se encontraron con un vehículo muy poco habitual: un coche equipado con numerosas cámaras. Y no, no es el coche de Google Maps.

Lo que estaba aparcado en el 'Bica e Arrinca' de San Cristóbal era el Xiomi SU7, el modelo de coche eléctrico de la marca china, que ha pasado de la tecnología de teléfonos móviles a irrumpir en el mundo de la automoción.

Este coche, segundo que diseña la marca, se presentó este año en su versión 2026, después de su lanzamiento en China hace dos años. Se trata de un vehículo con batería que llega a una autonomía de 720 kilómetros, 935 kilómetros en el caso concreto del modelo 'coruñés', que es el Xiaomi SU7 Max. Su precio en el país oriental ronda los 300.000 yuan, o lo que es lo mismo, 38.000 euros.

Sin embargo, más allá del modelo, y de la novedad de poder ver un coche que todavía no se vende en España ni en Europa, lo que más sorprendió a los coruñeses, fue que el vehículo de Xiaomi iba equipado con numerosas cámaras e, incluso, un cartel avisando de que esos dispositivos estaban tomando imágenes en ese mismo momento.

Este es el segundo Xiaomi que pasa esta semana por A Coruña. El primero contaba con una pintura de carrocería muy especial, de espirales en blanco y negro, y llevaba matrícula alemana, mientras que el de la estación de tren es un modelo en color azul y matriculado en Hungría.

Según fuentes del sector de la automoción, este vehículo, que se ha podido ver también en otras ciudades como Barcelona, Madrid o Valladolid en las últimas semanas, estaría recopilando datos para entrenar su sistema de conducción y su tecnología de localización.

Algo semejante a lo que hace el coche de Google Maps, que graba a su alrededor calles, carriles, señales, peatones, tráfico real o edificios, de cara a construir sus mapas de alta precisión. Además, estas cámaras pueden servir para entrenar sistemas de seguridad y conducción con los que van equipados los coches como los sensores de frenada, cambio de carril, encendido de luces o activación de los limpiaparabrisas.

El coche parece estar testeando el tránsito en varias ciudades de España, como es el caso de A Coruña, de cara al lanzamiento en el país de sus vehículos, ya que Xiaomi prevé que rueden por Europa en 2027.