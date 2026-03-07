Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Más de 160 niñas buscan su vocación en la UDC

Redacción
07/03/2026 21:35
Actividad dirigida a niñas en la UDC
Actividad dirigida a niñas en la UDC
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La Facultad de Informática de la UDC acogió este sábado la iniciativa “Oracle for Girls”, una jornada organizada en el marco del 8-M y orientada a promover la igualdad de género en el ámbito científico y tecnológico y que fue clausurada por el rector de la UDC, Ricardo Cao.

Cao destacó la buena acogida de esta iniciativa que despertó mucho interés, lo que supone una buen señal. “Ojalá muchas de las asistentes la esta jornada se sumen en el futuro a alguna de las titulaciones STEM que tenemos en la UDC, un campo además que destacó tiene muy diferentes salidas profesionales y gran demanda. Desde la UDC, seguiremos abogando y trabajando por incorporar más mujeres la estas titulaciones, lo que sin duda enriquecerá la formación, ya que sin ellas hay una parte del mundo que en el está representado”, afirmó,

La actividad estuvo dirigida a niñas de entre 4 y 16 años y tiene como objetivo principal despertar vocaciones en el campo STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) entre las niñas. A lo largo de la mañana, y divididas en grupos por edades, dado que iban de los 4 a los 16 años, participaron en talleres prácticos centrados en áreas clave como la programación, la robótica, la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes.

De manera complementaria, hubo charlas informativas dirigidas a las madres y padres de las participantes, orientadas a facilitar información sobre las posibilidades formativas y profesionales en el ámbito STEM y sobre la oferta académica de la propia UDC.

Por lo que respeta a las charlas se abordó la importancia de fomentar las vocaciones STEM en las niñas, visibilizando referentes femeninos en la ciencia y la tecnología a lo largo de la historia. Así, hubo una palestra a cargo de Verónica Bolón, profesora de Ciencias de la Computación de la UDC.

Por su parte, Gema Vázquez, coordinadora del área de Ingeniería de Software en la empresa Aldaba, habló de la hendidura de género en las titulaciones TIC, una exclusión que provoca tecnología

sesgada, pérdida de talento y un sector que diseña el futuro sin representar a la mitad de la sociedad. 

Por último, Paula Castro, profesora de Informática y adjunta de Empleabilidad de la UDC, ofreció información sobre las titulaciones STEM, sus salidas profesionales y el acompañamiento a las futuras estudiantes en su elección académica, reforzando el compromiso de la UDC con la igualdad de oportunidades y el futuro profesional de las chicas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Actividad dirigida a niñas en la UDC

Más de 160 niñas buscan su vocación en la UDC
Redacción
La comisión dispuso más de un millar de raciones de callos

‘A última, e marchamos’: Cambre caldea el invierno con callos y DJ
Lucía Tenreiro
Proyecto cooperación en Bolovia

La Diputación impulsó en diez años más de 20 iniciativas internacionales con rostro de mujer
Redacción
Terminal de Alvedro

El PP exige a la alcaldesa “más ambición” para que Alvedro se amplíe tanto como Peinador
Abel Peña