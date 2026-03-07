Más de 160 niñas buscan su vocación en la UDC

Actividad dirigida a niñas en la UDC Cedida

La Facultad de Informática de la UDC acogió este sábado la iniciativa “Oracle for Girls”, una jornada organizada en el marco del 8-M y orientada a promover la igualdad de género en el ámbito científico y tecnológico y que fue clausurada por el rector de la UDC, Ricardo Cao.

Cao destacó la buena acogida de esta iniciativa que despertó mucho interés, lo que supone una buen señal. “Ojalá muchas de las asistentes la esta jornada se sumen en el futuro a alguna de las titulaciones STEM que tenemos en la UDC, un campo además que destacó tiene muy diferentes salidas profesionales y gran demanda. Desde la UDC, seguiremos abogando y trabajando por incorporar más mujeres la estas titulaciones, lo que sin duda enriquecerá la formación, ya que sin ellas hay una parte del mundo que en el está representado”, afirmó,

La actividad estuvo dirigida a niñas de entre 4 y 16 años y tiene como objetivo principal despertar vocaciones en el campo STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) entre las niñas. A lo largo de la mañana, y divididas en grupos por edades, dado que iban de los 4 a los 16 años, participaron en talleres prácticos centrados en áreas clave como la programación, la robótica, la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes.

De manera complementaria, hubo charlas informativas dirigidas a las madres y padres de las participantes, orientadas a facilitar información sobre las posibilidades formativas y profesionales en el ámbito STEM y sobre la oferta académica de la propia UDC.

Por lo que respeta a las charlas se abordó la importancia de fomentar las vocaciones STEM en las niñas, visibilizando referentes femeninos en la ciencia y la tecnología a lo largo de la historia. Así, hubo una palestra a cargo de Verónica Bolón, profesora de Ciencias de la Computación de la UDC.

Por su parte, Gema Vázquez, coordinadora del área de Ingeniería de Software en la empresa Aldaba, habló de la hendidura de género en las titulaciones TIC, una exclusión que provoca tecnología

sesgada, pérdida de talento y un sector que diseña el futuro sin representar a la mitad de la sociedad.

Por último, Paula Castro, profesora de Informática y adjunta de Empleabilidad de la UDC, ofreció información sobre las titulaciones STEM, sus salidas profesionales y el acompañamiento a las futuras estudiantes en su elección académica, reforzando el compromiso de la UDC con la igualdad de oportunidades y el futuro profesional de las chicas.