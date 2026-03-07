Luisa Varela | “No se trata de salir a la calle por salir, es mejor el diálogo”

Luisa Varela, en el local de la Federación de Asociaciones Vecinales Patricia G. Fraga

Va camino de los 20 de años al frente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, pero Luisa Varela (A Coruña, 1959) tiene cuerda para rato. Y más después de haber visto cumplida la vieja aspiración de tener un local social definitivo y remozado. Ahora, con casi todo 2026 por delante, repasa las urgencias comunes a todos los barrios.

¿Qué esperan los barrios de este 2026?

Que todo vaya sobre ruedas en cuestiones municipales, que salga bien la campaña de recogida de basuras, que la gente se conciencia de reciclar. También con el ocio nocturno, que se llegue a un consenso y se cumpla la normativa. Respecto a las grandes obras, que Alfonso Molina siga yendo por buen camino. Me preocupa que la Xunta se ponga las pilas y cumpla con lo que se ha pactado respecto a la zona tensionada. Finalmente, que los cruceristas se metan de lleno a pagar la tasa turística.

Supongo que, en dos décadas, esas prioridades habrán cambiado bastante....

Totalmente, hace 20 años tenías que pelearte porque funcionara el alcantarillado. Hoy en día se trata de ser más sostenibles, más verdes y sacar los coches de la ciudad.

¿También lo ha hecho la forma de protestar?

Nosotros siempre hemos tenido la misma táctica. Creemos que salir a la calle es lo último, salvo en casos concretos como puede ser la educación o la violencia contra la mujer. Hace años, hicimos un corte de tráfico que nos costó un ojo de la cara con motivo del carbón, pero son temas completamente distintos. No se trata de salir a la calle por salir, porque la gente ya no te hace caso. Es mejor el diálogo.

Algunos de sus actuales asociados no eran ni siquiera un proyecto cuando usted empezó en el movimiento asociativo...

¿Quién iba a pensar que existirían Novo Mesoiro o Matogrande, que era un esbozo? Tampoco contábamos con Xuxán. La ciudad tiene que ir creciendo por donde puede.

También ha nacido otra asociación de asociaciones...

No es una federación. No se trata de insultar, pero se creen que tienen todo el derecho del mundo y no se han podido ni constituir como federación. Son cuatro entidades y ya está.

¿Es de esas que creen que las redes sociales las carga el diablo?

Para mí, es peligroso. No están bien utilizadas. Puedes hacer un comentario y que empiecen a atacarte por todos lados por mi opinión. Las redes son muy peligrosas y siempre hemos sido contrarios a ello. Estamos en Instagram y Facebook, y ya me llega. Hay que dar la cara y prefiero decir las cosas sin utilizar las redes.

La Federación fue uno de los que apoyaron la campaña para concienciar al ocio nocturno de “no mear”...

Los vecinos ya hemos puesto mucho de nuestro parte, y ahora el lado contrario tiene que poner de la suya. No todo vale. Tienes que tener tu local bien insonorizado, procurar que la clientela no arme follón en la calle.

¿Son los vecinos y los hosteleros irreconcibiliables?

Hablamos con la hostelería perfectamente, pero hay que ser consecuente. No puedes exigir ciertas cosas, porque yo también quiero disfrutar de mis locales, de mis terrazas y mi ciudad. Hay que tener en cuenta que somos una ciudad de servicios, y hay que dejar vivir a esos servicios. Ya hemos conseguido sacar la mayor parte del botellón.

No a todas las asociaciones les convence esa postura...

Eso ya lo teníamos de frente, y ya lo sabíamos. Hay que ser respetuoso con el de al lado, pero también con el de enfrente.

Sin embargo, en lo que sí hay casi consenso es en que las fiestas de barrio han ido a mejor con el nuevo modelo

Creo que Gonzalo Castro ha dado con la tecla. Puede que haya alguna asociación que no esté de acuerdo, pero muy poquitas. Muchas están ahora encantadas de la vida. Es una manera de que el Ayuntamiento sea más justo, además de obligarte a ser responsable con lo que tienes que hacer.

¿Qué diría a quienes le acusan de ser afín al Gobierno local?

Son opiniones. Puedo tener mi ideología política personalmente, pero nadie me puede acusar de ser más partidario de uno o de otro. Yo pido mis reuniones, hablo y discuto con los concejales, directores de área o con quien sea. Me gustaría que otros partidos que están en el Ayuntamiento vinieran a hablar más con nosotros.