A Coruña

Lois y Omar, los dos alumnos de Elviña que estarán en Nueva York en el concurso de oratoria de la ONU

07/03/2026 11:20
Omar Badriev Gazizov y Lois Queijeiro Varela, del Instituto Plurilingüe de Elviña
Lois Queijeiro Varela y Omar Badriev Gazizov, del Instituto Plurilingüe de Elviña
Xunta
Los alumnos Omar Badriev Gazizov y Lois Queijeiro Varela, del Instituto Plurilingüe de Elviña (A Coruña), representarán a Galicia en el debate escolar de oratoria en inglés Global Classroom impulsado por Naciones Unidas, cuya final se celebrará en Nueva York en abril.

Ambos acaban de proclamarse ganadores de la primera edición del debate escolar en inglés Global Classroom, centrado este año en el cambio climático desde la perspectiva de la posición oficial de los diferentes países de la ONU.

Otras cuatro parejas resultaron finalistas: Sabela González Martínez y María Serrano Pérez, del Instituto Plurilingüe A Paralaia (Moaña); así como otras tres, todas ellas del IES Plurilingüe Rosalía de Castro (Santiago de Compostela): Andrea Otero Dopazo y Sara Da Costa Cabanas; Marta Corral Martínez y Berta Barreiro Tasende; y Noa Altable Ledo y Martín Neira Boga.

La directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, participó esta semana en la entrega de diplomas a los alumnos participantes y ganadores de la final de la primera edición del debate escolar Global Classroom. Se trata de una iniciativa en inglés en la que alumnos de 3º de ESO simula las sesiones de la ONU, actuando como delegados, debatiendo, presentando sus propuestas y negociando resoluciones en inglés.

"Galicia es, por segundo año consecutivo, la comunidad con mayor nivel de inglés según el informe de Education First (EF), lo que demuestra que las acciones de impulso del plurilingüismo que promovemos desde el Gobierno gallego están dando sus frutos", señala la directora xeral.

