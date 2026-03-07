Mi cuenta

A Coruña

La Diputación impulsó en diez años más de 20 iniciativas internacionales con rostro de mujer

Redacción
07/03/2026 21:25
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Diputación de A Coruña hizo balance de la acción desarrollada durante la última década en el ámbito de la cooperación internacional, un trabajo continuado que sitúa la igualdad de género y el empoderamiento femenino en el centro de sus políticas. 

Así, a través de programas de ayudas, la institución provincial impulsó en la última década más de una veintena de iniciativas orientadas a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y a defender sus derechos en diferentes regiones del mundo. Muchos de esos proyectos desarrollados tuvieron como objetivo fortalecer la autonomía económica de las mujeres y facilitar el acceso a la formación profesional. En este sentido, destaca la Fundación Taller de Solidaridad, que impulsó en Cochabamba (Bolivia) programas de formación básica y laboral dirigidos a mujeres indígenas migrantes, o la Fundación Galicia Innova, que promovió en Piura (Perú) la puesta en marcha de un centro de formación agropecuaria sostenible que permitió a mujeres rurales mejorar sus capacidades productivas y reforzar la seguridad alimentaria de sus comunidades. 

Otra de las áreas principales de cooperación de la Diputación es el apoyo a la soberanía alimentaria. En este ámbito, la Asociación Egueire desarrolló en Costa de Marfil diversos proyectos que van desde una creación de una piscifactoría de tilapias hasta a la mejora de un refugio de ganado para impulsar la cría de ovejas y fortalecer la cooperativa femenina Abussuan.

