Hace 25 años | Huye tras intentar robar con un cuchillo en una tienda del Agra do Orzán

Un tramo de la calle Agra do Orzán, en una imagen de 2022 PATRICIA G. FRAGA

Tejidos Bellavista, en la calle Agra do Orzán, fue objeto hace 25 años de un intento de robo con arma blanca que afortunadamente se saldó sin daños personales y sin ningún botín para el ladrón, un hombre de unos 30 años que optó por huir de la tienda cuando el hermano de la dueña del establecimiento le amenazó con llamar al 091. En 1976, hace 50 años, la Policía Municipal trasladaba sus dependencias de Cuatro Caminos a la calle Miguel Servet. Hace 75 años, a estas alturas de 1951, El Ideal Gallego se hacía eco de un trágico suceso: la muerte de una mujer atropellada por un tren en Os Castros. Tal día como hoy de 1926, hace un siglo, el Circo de Artesanos acogía un acto de homenaje a los gallegos ilustres.

Miércoles, 7 de marzo de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Huye tras intentar robar con un cuchillo en el Agra

Un hombre de unos 30 años, moreno, bajo, vestido con ropa deportiva y cazadora de cuero, protagonizó ayer, 6 de marzo de 2001, un intento de atraco en la calle Agra do Orzán. Sobre las 12.30 horas entró en Tejidos Bellavista y amenazó a la propietaria y a una clienta con un cuchillo. Sin embargo, tuvo que huir con las manos vacías. Llevaba un rato merodeando por la zona y su presencia no pasó desapercibida entre los vecinos. Acompañado de una chica rubia que lo esperaba en la calle, entró en varios comercios del barrio a pedir dinero.

Primero se dirigió a una carnicería y luego a una tienda de electricidad que pertenece al hermano de la dueña de Tejidos Bellavista, quien vio el mango del cuchillo que ocultaba bajo la cazadora. El hombre abandonó el establecimiento y entró en la tienda de telas, pero el hermano de la dueña lo siguió y le advirtió de que iba a llamar a la Policía, por lo que emprendió la huida.

Domingo, 7 de marzo de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Traslado de la Policía Municipal a Miguel Servet

La Policía Municipal ha abandonado ya sus viejas dependencias de Cuatro Caminos, incómodas e insuficientes. Su cuartel se encuentra ahora en la calle Miguel Servet.

Por otra parte, en el Consejo de Ministros del pasado día 5 de marzo de 1976 fue aprobado un decreto del Ministerio de la Vivienda que puede tener repercusiones en el Barrio de las Flores, que como todo el mundo sabe se encuentra en permanente conflicto con la Administración desde que se creó hace ya siete años. El decreto suspende el lanzamiento en los procedimientos de desahucio incoados por el Instituto Nacional de la Vivienda, producido con anterioridad al 22 de noviembre de 1975.

Además, el secretario nacional de la Juventud, don Lope Pérez Cornes, dio posesión del cargo de secretario provincial de la Juventud de La Coruña a don Marcelino Collado Pardo.

Miércoles, 7 de marzo de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Muere una mujer arrollada por un tren en Los Castros

A su llegada ayer, 6 de marzo de 1951, a la estación de esta ciudad del tren expreso de Madrid se observó que las ruedas y la parte delantera de la locomotora traían adheridos algunos restos humanos y trozos de ropas, por lo que se realizaron las oportunas averiguaciones por la vía a fin de localizar el lugar en el que hubiese ocurrido el atropello de alguna persona. Pronto se pudo comprobar que en Los Castros, a la salida del túnel, había sido atropellada por dicho tren una mujer, y rápidamente se dio cuenta del caso al Juzgado de Instrucción de guardia.

Poco después se personó el Magistrado-juez del Juzgado número 1 en el lugar del suceso para proceder al levantamiento del cadáver y se ordenó que éste fuese trasladado al depósito del cementerio, donde quedó expuesto a fines identificativos, toda vez que se ignora quién pueda ser.

Domingo, 7 de marzo de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Homenaje a los gallegos ilustres en “Artesanos”

Hoy, día 7 de marzo de 1926, a las doce de la mañana, saldrá del local de la “Reunión de Artesanos” la anunciada procesión cívica que se dirigirá al cementerio general con motivo del 18 aniversario de la muerte del inspirado poeta don Manuel Curros Enríquez. A este acto, que será tan solemne como sencillo, concurrirán las autoridades, coros regionales, centros populares y de cultura. La directiva del popular Circo se complace en invitar a todas cuantas personas simpaticen con dicho acto.

Por otra parte, habiendo sido invitadas las Juventudes Católicas Parroquiales para asistir a las solemnidades que el entusiasta Centro Cultural de Santo Tomás de Aquino celebra en honor de su excelso Patrono, se ruega a todos los circulistas parroquiales que concurran a sus respectivos centros a la hora de costumbre.